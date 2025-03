¿‘Gestores del Orden’ de Galán reemplazan funciones de la Policía en Bogotá? Concejales debaten

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, propuso una nueva estrategia para luchar contra la inseguridad en la capital colombiana, se trata de los ‘Guardianes del Orden’, tema que ha generado controversia por cómo serían sus funciones y su implementación.

Para debatir sobre el tema, pasaron por los micrófonos de La W los concejales de Bogotá Diana Diago, del Centro Democrático, y Rolando González, del Cambio Radical.

“Todo lo que se haga por la seguridad es válido, pero hay cosas que no se pueden dejar de lado, como la importancia de la Policía, esta es la que se debe fortalecer urgentemente, la ciudad necesita resultados hoy más que nunca (…) Creo que el tema de los gestores a Bogotá no le ha servido mucho, pueden ayudar en temas de convivencia pero lo complejo ahora es lo sicarial, los homicidios, Galán y su secretario de Seguridad se rajan totalmente, la estrategia creo que hay que replantearla es en torno a la autoridad”, dijo la concejal Diana Diago, enfatizando en la importancia de que esta propuesta se complemente con la Policía.

Por su parte, el concejal Rolando González mencionó en La W que esta sería “una propuesta acorde a las necesidades de la ciudad”.

“Los ‘Guardianes del Orden’ por lo menos van a ayudar a minimizar la labor de la Policía frente a cierto tipo de circunstancias muy puntuales, como temas de ruido, riñas entre vecinos, en fin, son conflictos de convivencia y en esos está desgastando hoy la fuerza. De allí que estos guardianes sí serían necesarios”, mencionó.

¿Los ‘Gestores del Orden’ son una propuesta viable para Bogotá?

La concejal Diana Diago aseguró que hay otras líneas por las que el alcalde Galán podría tomar acción, “como las URI, Carlos Fernando Galán prometió hace unos meses que iba a buscar unas bodegas, unos espacios significativos para que esta gente no tuviera que estar en hacinamiento (…) ¿Cómo es posible que hoy en la Policía muchos no tengan ni siquiera una moto en buenas condiciones? Hoy necesitamos que la estrategia de seguridad sea una estrategia conjunta incluso con la ciudadanía, la gente no va a ir ocho horas a denunciar porque pierde el tiempo, tenemos que innovar en ese sentido”.

Finalmente, el concejal González se refirió a las opiniones en torno a la posibilidad de que los gestores, que serían civiles, estuvieran armados, ya que esto reviviría la sombra del paramilitarismo.

“Cualquier ciudadano puede detener a una persona cuando lo toma en flagrancia mientras llega la fuerza pública, en ese orden de ideas es una propuesta viable. Bienvenidos estos ‘Guardianes del Orden’ en la ciudad, no podemos seguir a merced de la delincuencia en Bogotá, no podemos rendirnos y darnos por vencidos”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

