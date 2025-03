Los ‘Guardianes del Orden’: así es la propuesta de Galán para mejorar la seguridad en Bogotá

Bogotá

En los micrófonos de La W, César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, explicó cómo funcionaría la estrategia de implementar ‘Guardianes del Orden’ en la capital del país, para reforzar la atención en temas de convivencia, como la resolución de disputas vecinales, conflictos por ruido y problemas relacionados con el uso del espacio público.

“Son gestores de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia que se encargan de apoyar el enlace entre las necesidades de la ciudad y los diferentes servicios del Distrito. Aquí es muy importante aclarar que los guardianes del orden no son policías, no están armados y no cumplen ninguna función policial.

El problema es que el pie de fuerza policial no ha crecido de manera proporcional a las necesidades poblacionales ni a los retos y amenazas de la seguridad ciudadana. En este momento, Bogotá tiene el menor número de efectivos en al menos trece años, lo que nos ha llevado a avanzar en la construcción de esta figura. Los guardianes del orden ayudarán a monitorear las necesidades de la ciudad y a facilitar una reacción inmediata de la Policía para fortalecer la convivencia”, explicó Restrepo.

Sumado a esto, el secretario de Seguridad habló sobre la falta de uniformados en la Policía, lo que ha llevado a tomar estas decisiones.

“Como la ciudad no puede quedarse estancada ante la falta de policías y la falta de habilitación de mecanismos para financiar nuevos efectivos, hemos optado por desarrollar la Ley 1801 para apoyar la función de convivencia a través de esta figura. No es una cuestión de voluntad política para generar más policías, porque nuestra intención, así como la del Distrito, ha sido clara en la financiación y disposición de recursos. Sin embargo, el Gobierno Nacional no recibió los fondos ni implementó un programa para esto, por lo que no podemos quedarnos de brazos cruzados”, agregó.

También habló sobre la formación que recibirán estos nuevos guardianes.

“El Distrito está diseñando los currículos para su capacitación. Nuestro objetivo es que todo el cuerpo de gestores del Distrito, en sus diferentes especialidades y servicios, tenga una formación básica enfocada en cinco elementos clave. Esto les permitirá prestar servicios especializados según cada caso. Es una transformación que va de la mano con esta iniciativa y busca llevar a otro nivel el trabajo de los gestores”, señaló.

Asimismo, según Restrepo, estos guardianes trabajarán de la mano con los frentes de seguridad y serán diferentes a los inspectores de Policía.

Finalmente, rechazó la idea de crear policías locales, como lo planteó en su momento la exalcaldesa Claudia López.

“La creación de policías locales en un país como Colombia no es una opción viable debido a la dispersión de amenazas criminales y la presencia de múltiples bandas delincuenciales. Basta con ver lo que ha sucedido en México. Si ya hay debates sobre la convivencia, imagínese lo que implicaría la existencia de policías locales que podrían quedar a merced de los criminales. Sería una de las peores decisiones para Colombia”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

