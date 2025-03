Si nuevo MinHacienda no busca salvaguardar las finanzas, estaremos en líos: Fedesarrollo

Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, se pronunció en W Radio sobre la llegada de Germán Ávila Plazas como ministro de Hacienda. Al respecto, afirmó que “lo que muestra la salida del exministro (Diego) Guevara fue la gravedad del problema fiscal”.

Entre tanto, reveló que a Ávila “no lo conocía” y que “más allá de la formación (...) no es típico en el sentido de que usualmente los ministros de Hacienda que ha tenido nuestro país son personas con un profundo conocimiento justamente de las finanzas públicas, que usualmente vienen de la academia, que tienen una formación bastante sofisticada”.

Por eso, el director señaló que lo más preocupante en este momento es justamente cuando se verá si el nuevo ministro “va a tener la capacidad de decirle al presidente que hay que hacer un recorte”.

“Si el nuevo ministro no se pone la camiseta inmediatamente de Ministro de Hacienda, que es justamente salvaguardar las finanzas públicas, salvaguardar la estabilidad fiscal, vamos a estar en un lío muy grande”, agregó Mejía.

Seguidamente, señaló que si no se hace el recorte, que fue la razón de la salida de Guevara, “el Gobierno no va a poder financiar el gasto este año y va otra vez a incumplir la regla fiscal. Y si esa es la razón de la salida del ministro Guevara, pues el nuevo ministro designado va a tener un lío de fondo porque en el momento en que le diga al presidente que en efecto hay que hacer un recorte, pues corre el riesgo de que otra vez tengamos ya no un cuarto, sino un quinto ministro”, agregó el economista.

De hecho, afirmó que si no se hace un recorte lo que viene es que Fitch nos quite la calificación, encareciendo aún más los créditos del país, que, de por sí, ya están a tasas muy altas. “Actualmente, el Gobierno se financia a tasas por encima del 12% a 10 años. En el 2019 se financiaba a la mitad, casi el 6%”, agregó.

Incluso de cara al bolsillo de las personas, afirmó que, si sube el dólar y también la tasa de interés, esto podría causar que incrementen los precios de los productos y servicios y eso lo sentiría la ciudadanía.

