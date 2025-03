Al Oído | De no creer: Irene Vélez deja consulado y regresa: ¿cuál es el respeto por lo público?

Cerramos semana con una píldora para la memoria.

En Al Oído vamos a recordar esos momentos de ruido que ha generado la exministra Irene Velez desde su llegada al gabinete, y quien ya acumula distintas salidas en falso.

Arrancamos recordando cuando, a su llegada, canceló una rueda de prensa con periodistas de una manera soberbia.

De igual modo, su polémica propuesta de que dejen de crecer las grandes economías del mundo para beneficiar a los países en desarrollo como Colombia, o que el país se abastezca con gas de Venezuela.

Luego, sorprendió con la confusión en una billonaria cifra sobre el sector que tenía a cargo en su momento, lo que encendió las alarmas.

Ni qué decir cuando el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo tuvo que desmentirla frente a la afirmación en donde dijo que ya no habría más exploración ni explotación de hidrocarburos, afirmación que generó temor,

Y, sin duda, de lo más delicado que ha sucedió fue la renuncia de la ex viceministra Belizza Ruiz, quien se fue luego de denunciar que Irene Vélez habría publicado un informe sobre las reservas de gas que tenía errores técnicos, alterando la verdad.

Luego sucedió lo que tanto criticaba: los casos de nepotismo, cuando se conoció que en su momento el esposo de Vélez, recibió millonario contrato con el Gobierno del presidente Petro.

Aparte de lo ético, de ser más de lo mismo que criticaba, la indignación se dio porque en la declaración de bienes y conflictos de interés publicada en ese momento, Vélez modificó el formulario y aparecía que no tenía esposo la explicación de la ex ministra fue decir que no había inconveniente y que era un error de digitación, que fue corregido.

Vuelve la exministra, después de estar 9 meses como cónsul de Colombia en el Reino Unido, un Gobierno que ha hecho de la diplomacia un simple escampadero de vacaciones, sin contar lo que nos cuesta a los colombianos ese vaivén de funcionarios que en este Gobierno es el conjunto de personas sin la preparación para ocupar estos cargos.

Decir esto no es menor a una falta de respeto con lo público, además de subestimar a la ciudadanía. El cambio se quedó en una promesa bonita de la pasada campaña, pero en acciones son más de lo mismo, han dejado claro que son expertos en ‘Shu Shu Shu’.

El regreso de Vélez es una vergüenza.