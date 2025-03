“Entre más partidos políticos, más difícil es el proceso electoral”: registrador Hernán Penagos

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la personería jurídica del movimiento ‘Soy Porque Somos’ de la vicepresidenta Francia Márquez, al considerar que el CNE incurrió en indebida motivación para concederla.

Sobre el tema, el registrador Hernán Penagos fue consultado en La W sobre la viabilidad de tener tantos partidos políticos en Colombia, pues se cuenta con alrededor de 30.

“En la época del año 2.000 había cerca de 50 partidos políticos en Colombia, fue necesario expedir un acto legislativo porque fueron evidentes las dificultades tanto para los partidos como para la misma política, entonces se buscó la manera de reducir el número. Hace cuatro años en Colombia había unos 18 partidos, ahora llegamos a unos 30”, aseguró el registrador.

Con base a esto, el registrador Penagos consideró que “sin lugar a duda, entre más partidos haya en Colombia, no solo le jugará en contra a propio fortalecimiento sino e también en contra del mismo sistema político. No es lo mismo llevar a cabo un proceso electoral con 18 partidos que con más de 30, como los hay actualmente. No es fácil la logística, es difícil para los ciudadanos ejercer un derecho político, por ejemplo, con un numero tan alto con listas al Congreso”, afirmó.

Finalmente, comentó que tarde o temprano el Congreso tendrá que ocuparse de esas circunstancias, para evitar que el número de partidos políticos siga en aumento.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Registraduría apoyará con identificación y documentación”: Hernán Penagos en Misión La Guajira 07:53 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí