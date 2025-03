“No conozco su hoja de vida y sus ejecutorias”: Iván Cepeda sobre Germán Ávila, nuevo MinHacienda

Este jueves 20 de marzo se confirmó la llegada de Germán Ávila al Ministerio de Hacienda, lo que ha despertado una polémica en el sector político.

En esa línea, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se pronunció ante esta designación que ha desatado discusión debido a que Ávila fue cuestionado cuando lideró la reconstrucción de Calarcá, en 1999, y cuando estalló el escándalo por el presunto ‘cartel de la vivienda social’ en el 2005.

En esa línea, Cepeda puntualizó: “ No conozco la hoja de vida y las ejecutorias de Germán Ávila, pero espero que en esta situación -en la cual el Gobierno ha tenido un manejo correcto de los temas económicos-, se siga en esa misma línea”.

“Deseo que Ávila tenga éxitos en eso”, dijo.

Finalmente, tras ser preguntado por los hechos polémicos en donde se le mencionan, Cepeda enfatizó: “ Sé que hubo un episodio, pero no sé cuáles fueron los detalles, y para ser sincero, sobre las cosas que no conozco no doy opiniones ”.

