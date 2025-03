Rectificación: No es falso el certificado de antecedentes con el que se posesionó Sneyder Pinilla

Hay ocasiones en las que un periodista se equivoca y está obligado a reconocerlo de manera pública, sin intentar justificaciones, lo más pronto posible y frente a la audiencia para la que trabaja.

Hoy me tocó el turno.

El lunes informé erradamente que Sneyder Pinilla, subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, se había posesionado en el cargo con un certificado de antecedentes falsificado.

Eso no es cierto. El certificado que se posesionó es legítimo y fue expedido por la Procuraduría General de la Nación.

El señor Pinilla me escribió, diciéndome que no me pedía rectificar, pero me comprobó la razón de las discrepancias entre dos certificados emitidos por la Procuraduría antes de su posesión.

El primero, expedido el 13 de mayo de 2023, señala que Pinilla estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado desde el 12 de abril de 2021 y su período de inhabilidad terminaba el 11 de abril de 2026.

El segundo, emitido apenas 16 días después, e incorporado a la hoja de vida oficial de Pinilla muestra que no tenía inhabilidad alguna el 29 de mayo de 2023.

¿Cómo pueden ser legítimos dos documentos que indican situaciones contrarias en un lapso tan breve?

La explicación es simple: La inhabilidad de Sneyder Pinilla desapareció en esos días de manera súbita pero legal porque pagó la pena.

La sanción había surgido por una decisión de carácter fiscal. La Contraloría multó a Pinilla con una multa de 57′691.000 pesos por malos manejos siendo alcalde de Sabana de Torres, Norte de Santander.

Sin embargo, pagó esa multa completa y los intereses.

La norma determina que, al pagar la sanción, debe ser excluido del boletín de responsables fiscales y por consiguiente desaparecen las inhabilidades asociadas.

Eso ocurrió el 23 de mayo de 2023, de acuerdo con la resolución que ustedes pueden ver a continuación:

Verifiqué la autenticidad de los documentos con la Procuraduría General de la Nación.

Como les conté, el señor Pinilla dice en su comunicación que no me pide rectificar. No hace falta que me lo pida. Lo hago como un deber ético con ustedes, conmigo mismo y con él.

El señor Pinilla es uno de los autores del multimillonario desfalco en la UNGRD, ha cometido delitos que admite, pero este, específicamente, no lo cometió.

Algo más: la Procuraduría me indicó que, aunque actualmente existen sanciones disciplinarias en primera instancia contra Sneyder Pinilla, hoy podría posesionarse en un cargo público porque esas decisiones aún no están ejecutoriadas y no han cobrado vida jurídica.

Ustedes pueden estar seguros de que siempre reconoceré mis errores, de que trataré de rectificar mis equivocaciones de manera sincera y amplia, pero jamás corregiré informaciones ciertas. Esa conducta ha guiado mi oficio.

