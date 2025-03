Soluciones W: la historia de Homero Tabares y la ayuda que transforma su vida

Por décadas, Homero Tabares ha sido un faro de cultura y arte en el centro de Bogotá. Desde su café El Chibcha, ha abierto las puertas a poetas, dramaturgos y artistas que han encontrado en su espacio un refugio de creatividad y expresión.

Sin embargo, a sus 81 años, Homero enfrenta dificultades de salud y movilidad que han hecho de su vida cotidiana un desafío. Hoy, gracias a la solidaridad de Colchones Spring y otras entidades, su historia da un giro esperanzador.

“Este sitio me ha traído como un imán y no me suelta”, dijo Homero al aire en La W, recordando con nostalgia los más de 40 años que ha vivido en el icónico café. Sin embargo, también confesó la dura realidad que enfrenta: “Le hablo a ocho minutos de una persona de 81 años, discapacitada y viviendo solo”.

La comunidad de artistas y amigos de Homero, conmovida por su situación, pidió ayuda para mejorar sus condiciones de vida. La respuesta no tardó en llegar. Colchones Spring se sumó a la iniciativa con la donación de un colchón ortopédico y una cama, garantizando un descanso digno para quien ha dedicado su vida a enriquecer la cultura bogotana.

“Muchas gracias, yo nada. Era noticia para mí”, expresó Homero con emoción al enterarse de la ayuda que recibiría. Además, gracias a la intervención de la Superintendencia de Salud, se está gestionando el acompañamiento de un enfermero que lo ayudará en su proceso de recuperación.

La poeta Mila Ochoa, una de las personas cercanas a Homero, también compartió su alegría: “Ha sido una red de apoyo muy grande. Homero es el pilar de mucho arte, cultura y amor. Les agradezco profundamente″.

El café El Chibcha seguirá siendo un espacio de encuentro para los amantes de la literatura y la bohemia, y hoy, gracias a la solidaridad de quienes lo rodean, Homero Tabares podrá continuar siendo el alma de ese rincón cultural que se resiste a desaparecer.

Esta es la esencia de Soluciones W: conectar a quienes necesitan ayuda con aquellos dispuestos a brindar esperanza. Hoy, el arte y la cultura celebran una victoria más.

