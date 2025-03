“Son intentos desesperados de Uribe y sus abogados para que el proceso no avance”: Iván Cepeda

Iván Cepeda, senador de la República y víctima en el caso del expresidente Álvaro Uribe, habló este viernes, 21 de marzo, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de suspender el juicio contra el también exsenador.

En esa línea, el senador Cepeda, puntualizó en su primera intervención: “Lo que hemos visto -no de ahora-, son intentos desesperados por parte del expresidente Álvaro Uribe y sus abogados porque este proceso judicial no avance”.

“Eso fue evidente cuando el entonces senador Álvaro Uribe renunció a su fuero para ser investigado por la Fiscalía General de la Nación”, contó.

Según dijo, “también cuando se hicieron muchos intentos para que no prosperara el juicio, y ahora también cuando ya lo estamos desarrollando”.

“ No es un asunto novedoso , la defensa ha hecho hasta lo imposible para no llegar a la instancia en la que estamos”, agregó Cepeda.

