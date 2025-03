Al Gobierno no le preocupa la salud de los colombianos sino su campaña del 2026: senadora Nadia Blel

La crisis de medicamentos en el país ha desatado una controversia que ha generado fracturas entre el Gobierno Nacional y los gestores farmacéuticos. Para hablar sobre el tema, la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, pasó por los micrófonos de La W exponiendo sus perspectivas.

Inicialmente, la senadora Blel fue enfática en que el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha centrado en imponer sus reformas políticas en lugar de trabajar en soluciones a la crisis.

“Lo que más nos duele es que el Gobierno, pudiendo hacer mucho, no lo ha hecho, sino que ha insistido en estas reformas que no tienen piso jurídico ni soporte técnico y menos aún la viabilidad financiera para hacerse realidad. No se trata de jugar con las necesidades y las esperanzas de los colombianos, necesitamos un Gobierno que gobierne y que trabaje por garantizar este derecho fundamental”, aseguró Blel.

Asimismo, la congresista aseguró que el Gobierno no recibió el sistema en crisis, como el presidente ha reafirmado, sino con unas falencias corregibles.

“Como todo en la vida, tenía algunas falencias que se podían corregir, pero lastimosamente hemos visto cómo la salud se ha deteriorado (…) Hoy en día, la gran parte de las EPS están intervenidas, es el mismo Gobierno el que hoy en día está administrando esas EPS, están tratando de buscar un externo como culpable cuando son ellos mismos los que están controlando gran parte la salud de los colombianos”, dijo.

¿La campaña para 2026 es la única prioridad del Gobierno?

La senadora Nadia Blel aseguró que desde su colectividad de ha insistido en que la UPC está desfinanciada y a pesar de eso el Gobierno no actúa.

“A pesar de esas órdenes que ha dado la Corte Constitucional para que el Gobierno haga esos ajustes a la UPC, no las ha hecho. Mientras no se hagan esos ajustes, el sistema va a seguir desfinanciado. Vemos un Gobierno que no está preocupado por la salud de los colombianos, sino que está pensando en su campaña presidencial”, afirmó.

Finalmente, se le consultó a la congresista sobre cómo llegará el Partido Conservador a las elecciones del 2026.

“El sentir de nuestra militancia en el Partido Conservador es que el tengamos un candidato propio que se identifique con las banderas conservadoras. Más adelante, cuando ya definamos esa ruta al interior de nuestra colectividad, pensaremos en una gran coalición. Creo que hoy más que nunca, Colombia necesita que los diferentes sectores, no solamente los políticos, sino también los económicos y los sociales se unan para sacar adelante al país”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Al Gobierno no le preocupa la salud de los colombianos sino su campaña del 2026: senadora Nadia Blel 01:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí