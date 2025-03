La historia del pescador peruano que naufragó en el mar por casi cien días: “intenté no desesperar”

En diálogo con La W, el pescador peruano Máximo Napa Castro contó los detalles sobre cómo logró sobrevivir tras permanecer 95 días naufragando en el mar.

Napa Castro, de 61 años, fue encontrado en estado crítico el pasado miércoles 12 de marzo por una embarcación pesquera ecuatoriana, a unas 680 millas de la costa de Ecuador. Había zarpado el 7 de diciembre de 2024 desde el puerto de San Juan de Marcona, en la región Ica, pero desde el 18 de diciembre no se supo nada de su paradero.

El pescador relató a este medio que recientemente salió de la clínica donde se le practicaron los exámenes médicos necesarios para evaluar su condición: “Los doctores me acaban de decir que, de milagro, sigo con vida. Dios me sigue protegiendo, no tengo absolutamente nada (…) yo era diabético, pero ya no”.

Sobre las condiciones en las que ocurrió el naufragio, Napa contó: “Arreglé todas mis trampas para la huevera y comencé a trabajar como siempre he pescado (…) completé ocho sacos, llevaba 20 días, pero cuando iba a prender mi motor, nunca prendió”.

Cuando esto sucedió, agregó el pescador, le quedaban víveres para máximo 10 días.

“Comencé a preocuparme, pero pensando en Dios y la fe, me dije: de aquí a unos 10 días, va a aparecer una embarcación, alguien me va a recoger. Nunca apareció nada y se me acabó todo: agua y víveres, ahí comenzó mi sufrimiento”, relató.

Una vez comenzó a llover, contó el pescador, aprovechó para reunir agua. También comió insectos como cucarachas, pues “no quería morir de hambre”, y más adelante comenzó a alimentarse de pájaros.

