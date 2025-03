Subsidios de ‘Mi Casa Ya’ están en riesgo por incumplimientos del Ministerio de Vivienda

Miles de familias en Colombia están en riesgo de perder sus inversiones para propiedades debido al incumplimiento en la entrega de los subsidios de ‘Mi Casa Ya’ por parte del Ministerio de Vivienda.

Yolima Feria y María Coral, dos de las afectadas, pasaron por los micrófonos de La W para denunciar el caso.

“Yo estaba en ‘Interesado Cumple’ y hace un mes me pasaron a ‘Interesado Nulo’, quiere decir que prácticamente perdí mi subsidio. La constructora me hizo firmar una promesa de compraventa que dejó plasmado que, si no hay subsidio y no tengo recursos, pierdo la inversión que hice de 40 millones de pesos de cuota inicial, pierdo mis ahorros porque el subsidio de vivienda estaba incluido allí, y ya no hay nada”, aseguró Yolima Feria.

Además, mencionó que no ha recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Vivienda, comentando que, si no sacan una resolución, quedará por fuera del beneficio y sus ahorros quedarán en riesgo.

Por su parte, María Coral mencionó que quedó ubicada en el ‘Estado por Asignar’ de ‘Mi Casa Ya’, el último paso antes de tener asegurado el subsidio.

“Este viernes 28 tengo firma de escrituras y en el punto del proceso en el que me encuentro aún no es seguro que tenga asignado el subsidio y al firmar perdería ‘Mi Casa Ya’, no tendría el cierre financiero y perdería mi hogar (…) Estoy en el proyecto desde el 2021 con Constructora Bolívar y teníamos pactado 210.000 pesos mensuales, hasta el momento ya tengo una gran cantidad invertida, la constructora me dice que al perder el cierre financiero, también perdería toda mi inversión porque la culpa de no tener el cierre sería mía, yo he cumplido pero es el Estado el que no saca la resolución”, denunció.

¿Qué dice el Ministerio de Vivienda?

La W conoció un comunicado del Ministerio de Vivienda donde se pronuncian sobre el tema, allí afirman lo siguiente:

“Con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos con aquellos hogares que se encuentran en el Estado reportado para pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprueba la solicitud del plan anual de caja pack realizado por Fonvivienda, con lo cual a partir del viernes 21 de marzo se procede a realizar el pago de más de 5.368 subsidios familiares de vivienda”, expresan.

Sin embargo, allí afirman que la solución llegaría el 21 de marzo, han pasado dos días a la fecha de publicación de esta denuncia y aún no se ha ejecutado, poniendo en riesgo los ahorros de toda la vida de miles de colombianos que estaban cerca de lograr su vivienda.

Escuche la denuncia en La W:

