Crisis de medicamentos: adultos mayores haciendo filas interminables en Audifarma y más denuncias

La crisis de medicamentos se ha agravado en las últimas semanas en el país con interminables filas frente a dispensarios de medicamentos como Audifarma, donde incluso se ha visto a pacientes pasando la noche para reclamar fármacos vitales como para el tratamiento del cáncer y la diabetes.

Ante la situación, el presidente Petro ha advertido que, si no se soluciona la entrega de medicamentos, ordenará allanar a los gestores farmacéuticos como operadores logísticos, cadenas de droguerías y más, una medida que la Fiscalía asegura que sería ilegal.

“No permitiremos que los llamados gestores farmacéuticos, que monopolizaron el mercado de las medicinas y elevaron artificialmente los precios, estén acaparando los medicamentos. El acaparamiento va contra la ley”, escribió el presidente en su cuenta de X.

En La W, este martes 25 de marzo, se hizo un recorrido por los principales puntos de Audifarma en Bogotá para conocer cómo está el panorama de los pacientes.

"Me dicen que no hay y no dan explicación": este es el panorama de los pacientes en Bogotá que no han podido recibir sus medicamentos

Yaneth Contreras, una paciente que se encontraba en la fila del Audifarma de la Av. Boyacá #49-29, denunció en La W la situación.

“Es inhumano que los adultos de la tercera edad tengan que venir a hacer una fila de tres horas para los pendientes, venimos por siete medicamentos solo entregan uno o dos, y hay que regresar constantemente para ver si llega. Las filas son de una hora y media, mínimo, porque hay solo una persona atendiendo. Hay personas de tercera edad con su bastón haciendo la misma fila, nadie está pendiente ni siquiera a preguntarles qué medicamento necesitan para decirles que no hay y no pierdan la espera”, aseguró la paciente, quien además paga un plan complementario que no le ha servido en este aspecto.

Escuche esta denuncias en La W:

Otros pacientes en las filas del Audifarma del barrio Restrepo en la Kr 24 #26 Sur – 16, también pasaron por los micrófonos de La W.

“Estoy viniendo desde el viernes y me siguen diciendo que no hay, que me saliera de la fila, que no había medicamentos, a pesar de que son pendientes, de una fila de 100 se atienden 10”, expresó una denunciante.

Asimismo, otra paciente con epilepsia afirmó que le recetaron clonazepam y lleva un mes esperando su medicamento, pues le siguen diciendo que no hay disponibilidad. Escuche sus voces en La W:

