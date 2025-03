Colombia no pudo entender; al equipo se le fue la brújula: Hernán Peláez por empate contra Paraguay

La Selección Colombia empató 2-2 en su último partido contra Paraguay por la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Lo ‘trágico’ del partido fue que la ‘Tricolor’ en tan solo 13 minutos ya iba ganando 2-0, pero en el segundo tiempo le cedió la pelota a la ‘Albirroja’, quienes no desaprovecharon la oportunidad e igualaron el juego.

Por esta razón, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Hernán Peláez, director del programa de W Radio, Peláez De Francisco, quien analizó el juego de los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

“Se presagiaba el tercero (gol de Colombia, pero también advertimos, cuando Paraguay nos hizo el primero al cierre del primer tiempo, que ese resultado (2-1), es el marcador más preocupante. El rival piensa: ‘empato o me arriesgo a perder 3-1″, analizó Peláez.

En esa línea, dijo que “los paraguayos salieron a pelear por el empate corriendo riesgos, que tampoco los sufrieron porque Colombia no pudo entende r que si Paraguay se apersonaba del partido, la mejor salida era el contragolpe”.

Así, el reconocido periodista deportivo puntualizó: “se nos fue de las manos, como cuando usted quiere agarrar el agua y se le va entre los dedos. Se va el partido por la equivocación en la estrategia general, el equipo no se podía resignar, no pudo y no encontró el camino”, dijo.

“Es mejor empatar que perder, ese es el consuelo, pero bien pudimos haber ganado, teníamos con qué. El equipo perdió la brújula, jugó al final a lo que fuera; menos mal no perdimos ”, explicó.

Su análisis del director técnico Néstor Lorenzo

Peláez se refirió al papel de Néstor Lorenzo en la derrota y dijo, inicialmente, que “llamó la atención ver su terquedad. Los técnicos todos en el mundo son tercos, pero a veces se les van las luces”.

“A Lorenzo se le extravió el papel : sacó a Arias, que no lo hacía mal, para meter a mMina, pero ya los paraguayos estaban bastante organizados”, dijo.

Mencionó, finalmente, que “el cambio de James era por otro jugador organizador, zurdo y buen pasador que es Juan Fernando Quintero, pero lo ignoró completamente . Muchos jugadores no rindieron: Muñoz, Mojica y sobre todo Ríos estuvieron bastante por debajo del nivel que han mostrado”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Ha ganado todo con su esfuerzo”: MinSalud sobre designación de su hijo en Procolombia Reino Unido 03:04 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: