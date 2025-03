La colombiana María Camila Díaz está desaparecida en México desde febrero de 2025: esto se sabe

En diálogo con La W, Cristina Díaz Grajales contó detalles sobre lo que se sabe hasta el momento de la desaparición de su hermana María Camila Díaz, de 25 años, desde el pasado 26 de febrero en Ciudad de México.

Díaz fue vista por última vez en Ciudad de los Deportes, en la Alcaldía de Benito Juárez de la capital mexicana. Según la hermana de la joven, la última vez que conversaron fue por chat el día de su desaparición.

La mujer también contó que, en diciembre de 2024, Camila Díaz le contó que recibió una oferta laboral para trabajar en un restaurante de Ciudad de México: “Yo le prendí las alertas inmediatamente y le dije: ‘Camila, no vayas, por favor’. Nosotros no tenemos padres, soy la mayor de cinco hermanas”.

Posteriormente, Díaz Grajales intentó indagar con su hermana sobre las condiciones de la oferta laboral: “(Le repetí) ‘Camila, no vayas, eso es trata de personas, por favor, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a llegar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Por qué aerolínea?”. Sin embargo, su hermana menor no le brindó esta información.

“Me dijo: ‘No te preocupes, compañeras de la universidad ya lo han hecho: van, trabajan en un periodo de vacaciones y regresan a terminar su universidad’. Yo le insistí mucho y le dije: estás amenazada, te hacen creer que tienes una deuda, dime y solucionamos”, repuso Cristina Díaz.

Una vez en Ciudad de México, Díaz no le reveló a su hermana el nombre del restaurante donde trabajaría: “Hablando con compañeros de la universidad, supe que nadie ha hecho ese viaje”, agregó.

“Yo le hacía videollamadas y la mayoría no me las respondía. Cuando lo hacía, eran ángulos muy cerrados (…) la información era muy cortante, muy precisa. Ella me había dicho que se iba por un mes y luego me dice que “debía” quedarse un mes más. Le dije ‘tú no tienes por qué quedarte’ y me dijo ‘bueno, pues decidí quedarme’”, relató.

