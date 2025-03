“Me preocupa su salud”: madre de colombo-israelí secuestrado por Hamás pide su liberación

El ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, de 35 años, es una de las víctimas del 7 de octubre de 2023, pues está secuestrado en Gaza. Ahora, tras más de un año de cautiverio, se ha vuelto noticia porque apareció en un video en el que, con desesperación, pide que se revele la tortura a la que son sometidos por Hamás.

Ruhama Bohbot, madre de Elkana Bohbot, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobe el tema y pedir el pronto regreso a casa de su hijo.

“Recibí una prueba de vida por parte de Hamás con ese video, se le ve muy mal se nota que no tiene las atenciones necesarias, tiene un hombro herido, me preocupa su salud (…) Agradezco al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por haber recibido la ciudadanía, me gustaría que pudieran hacer un poco más para que puedan liberar a mi hijo”, aseguró.

El primer ministro Netanyahu conversó con Ruhama Bohbot

Bohbot habló en La W de su conversación con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Habló conmigo, me dijo que estaba preocupado por mi salud porque tuve cáncer, Netanyahu me comunicó que estaba haciendo lo posible para liberar a todos los secuestrados (…) No creo que esté usando la guerra para afianzarse políticamente, creo que él no tenía otra alternativa, había pocas posibilidades de llegar a un acuerdo, creo que él vio que a través de la presión podría lograr algo”, afirmó, destacando los acuerdos entre Trump y Netanyahu como de gran valor.

Finalmente, recordó a su hijo, relatando que “era feliz, de buen humor, a pesar de no pasar un buen momento económico, estaba con una sonrisa, abriría un nuevo emprendimiento de helados”.

Escuche la entrevista completa en La W:

