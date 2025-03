Médicos Sin Fronteras solo podría operar en Gaza por un mes más si Israel continúa bombardeando

El Ejército israelí bombardeó el mayor hospital del sur de Gaza, dejando 2 muertos y varios heridos. El ataque, que provocó un gran incendio, alcanzó el edificio quirúrgico del Hospital Nasser, donde atiende la organización Médico Sin Fronteras, todo esto gracias a la reanudación de la guerra y las oleadas de ataques aéreos.

Amande Bazerolle, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, conversó con La W sobre las problemáticas que se están viviendo por la falta de recursos para la atención en salud.

“Ya no quedan hospitales funcionales, hay muy pocos, tuvimos que reducir al mínimo la atención, nos estamos ubicando en edificios cerrados donde podamos garantizar el mínimo de seguridad para el personal y ni así hay garantías”, aseguró.

Asimismo, Bazerolle destacó que es falso que estén atendiendo a rehenes de Hamás ni han visto ningún movimiento de ese tipo, “si tuviéramos un inicio de la presencia de rehenes, inmediatamente tendríamos que irnos, no podríamos estar allí”.

¿Médicos Sin Fronteras dejará de operar en Gaza?

Debido a los bombardeos por parte de Israel, la atención en salud se ha visto perjudicada.

“Poco a poco nos estamos quedando sin capacidad para atender a los pacientes porque se están acabando los medicamentos y el material para la atención médica. Buscamos mecanismos para ahorrar y atender lo mejor posible a los pacientes, pero entre más ataques se presentan, más necesitamos gastar los suministros”, explicó.

La coordinadora reveló también que, si la ofensiva de Israel se mantiene, Médicos Sin Fronteras entraría en un conteo regresivo para el cese de operaciones en la Franja de Gaza.

“En un mes tendríamos que cesar la actividad, los medicamentos no darán para más a pesar del ahorro, no hay un panorama optimista (…) La falta de acceso a la comida genera desnutrición en niños, hay dificultad en la entrega de agua potable porque ya no hay forma de hacer llegar hasta la región norte por los bombardeos, allí se están disparando las enfermedades y la falta de acceso a la higiene agrava la situación”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Médicos Sin Fronteras solo podría operar en Gaza por un mes más si Israel continúa bombardeando 12:44 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí