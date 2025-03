Crisis de Insulina en Colombia: ¿problema de distribución o desabastecimiento?

La insulina, un medicamento esencial para controlar la diabetes tipo 1 y en algunos casos de tipo 2, enfrenta una crisis alarmante en Colombia. Según María del Pilar Chacón, directora médica de la Asociación Colombiana de Diabetes, los pacientes se encuentran cada vez más vulnerables debido a la escasez y el acceso limitado al tratamiento.

En una reciente entrevista, Chacón expresó que los pacientes con diabetes tipo 1, quienes dependen de la insulina para sobrevivir, están viendo cómo su tratamiento se ve interrumpido. “Estamos viviendo un momento crítico para los pacientes, especialmente para los que usan insulina, porque es un medicamento vital para el control adecuado de su enfermedad”, señaló la especialista.

La situación se complica aún más por los errores en la administración de dosis o la disminución de las cantidades, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves. Esto ha llevado a que muchos pacientes lleguen a sufrir descompensaciones severas, incluso requiriendo hospitalización en unidades de cuidados intensivos.

¿Puede una cantidad de 100.000 dosis de insulina marcar la diferencia?

Recientemente, el presidente Gustavo Petro hizo declaraciones sobre la incautación de más de 100.000 dosis de insulina encontradas en las bodegas de Audifarma, mientras que en los puntos de dispensación de la cadena había escasez. Ante esta situación, la Dra. Chacón señaló que, aunque esa cantidad de insulina podría parecer significativa, la cantidad de dosis que cada paciente necesita varía dependiendo de su tipo de diabetes y su tratamiento. “Hay pacientes que pueden requerir entre 30, 40 y hasta 60 dosis diarias, especialmente los diabéticos tipo 1, que dependen totalmente de la insulina para poder tener sus niveles de glucosa normales”, comentó.

El acceso a la insulina no es un problema aislado de Colombia. La Dra. Chacón destacó que esta es una crisis global, especialmente en países de ingresos bajos, que ya ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la experta, no solo es necesario asegurar la disponibilidad del medicamento, sino que se debe priorizar su distribución para evitar que los pacientes enfrenten complicaciones severas debido a la falta de acceso.

¿Un problema de distribución o almacenamiento?

Uno de los puntos de confusión sobre la insulina almacenada en Audifarma ha sido el tema de su conservación. La insulina, como medicamento delicado, requiere condiciones específicas de refrigeración. Según la Dra. Chacón, el medicamento no puede ser almacenado a temperaturas inferiores a los 30°C ni ser expuesto a congelación. Sin embargo, la especialista aclaró que no puede confirmar si la insulina incautada estaba en las condiciones adecuadas, ya que no estuvo presente durante la inspección.

Un problema de distribución y políticas de salud

Aunque la Dra. Chacón no se refirió específicamente a las causas del desabastecimiento, mencionó que la distribución y el acceso a la insulina a través de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) ha sido un desafío persistente. Sin embargo, indicó que si los pacientes tienen la capacidad económica para comprar la insulina, pueden conseguirla en el mercado. “El problema principal parece estar en la distribución dentro de las EPS y la burocracia política y económica que interfiere en la llegada oportuna del medicamento a los pacientes”, concluyó.

En este contexto, Chacón hizo un llamado a la acción a todos los sectores involucrados, desde el Gobierno hasta los médicos y las EPS, para garantizar que los pacientes diabéticos tengan acceso a la insulina que necesitan para controlar su enfermedad y evitar consecuencias fatales.

La crisis actual, aunque ha sido una preocupación constante durante los últimos años, se ha visto empeorada en tiempos recientes, lo que subraya la necesidad urgente de una solución.

Escuche la entrevista completa a continuación:

