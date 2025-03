Al Oído | Una nueva forma de censura: refritos con disfraz de alocuciones y “consejos de ministros”

Jueves Al Oído #FlashFlash

Primer Flash

Arranca con las cosas tal cual son: como nos gusta. No pueden abusar del uso de canales privados, menos para curiosamente buscar la hora de transmisión de noticieros, para sacar sus transmisiones del consejo de ministros que, por cierto, ya hemos dicho no son legales y, adicional, repetirlas diciendo que son alocuciones presidenciales.

Discúlpenme, pero ni siquiera saben o entienden cómo funciona la figura de alocución. No es lo que están haciendo. Las últimas “alocuciones” solo buscan hacer eco a los trinos del presidente y posicionar una agenda política.

No da respuestas a lo que realmente debería, no hace anuncios importantes y no habla de lo que tiene preocupado al país: Salud, pensiones, seguridad, PROCESO DE PAZ -sigue esperando que ELN diga algo- economía, pacientes de enfermedades huérfanas que se quedarán sin medicamentos, en fin solo globos de su cabeza y estigmatizar a los medios. Esto es una nueva forma de censura a los medios y el tape tape con narrativas inventadas, verdades a medias y muchas falacias con las que creen que esconden la destrucción a la que llevan el país.

Segundo Flash Flash

¿Se acuerdan que habíamos hablado de la deuda del Gobierno Nacional con la empresa intervenida Air-e y esta a su vez, con los más de 110 acreedores y prestadores de servicio de energía en la costa atlántica?

Resulta que se estima que la cifra ya van en 300 millones de dólares con deudas desde septiembre del año pasado, a lo que en su momento el interventor Edwin Palma y ahora ministro de Minas y Energía, se ha venido mostrado diligente para conversar con el sector y los afectados, si con el nuevo ministro la situación pareciera mejor pero aún no hay una fecha definitiva o plazos de cumplimiento.

Al Oído les cuento que frente a la falta de claridad y compromiso, tanto los acreedores, como el sector, y oigan bien, el mismo gobierno, han visto con sorpresa que el responsable de la intervención, en este caso, la Superintendencia de Servicios Públicos, como el ente que administra los recursos para garantizar que el sistema opere, no ha adelantado gestiones a través del fondo empresarial y los mecanismos legales a través de la banca o el mismo ministerio de hacienda para ponerse al día con estas obligaciones.

Si bien el Gobierno Nacional es el encargado de la administración de los recursos para la empresa intervenida, el responsable no es el ministerio de minas sino la propia superintendencia de servicios públicos, quien parece estar en un limbo de gestión para emitir estos pagos.

Será que lo que falta es que el Congreso llame a control político al superintendente Yanod Márquez Aldana. ¿Será que hay que llegar a esto para que el gobierno no sume otra mora más, a otro sector que empieza a tener problemas?

Tercer Flash: ¡arriba las mujeres!

Por cierto, llega de secretaria privada del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, una santandereana Laura Juliana Ruíz Becerra como secretaria privada, la misma ex asesora de jefatura de despacho presidencial reconocida en Palacio por ser diligente y de carácter que con ella ese rosca rosca no funcionaba, llega a reforzar equipo directivo. Ruíz Becerra es abogada master en políticas públicas de la Universidad de Salamanca, con estudios en leyes anticorrupción de American University.

Confiemos que con una mujer diligente que ha sido reconocida como la mejor funcionaria nacional 2023 este sector.