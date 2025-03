Camilo Higuera, quien recuperó su libertad, tendrá una segunda oportunidad gracias a Acción Interna

Camilo Higuera, quien pasó 14 años privado de la libertad por extorsión, conversó con La W sobre la nueva oportunidad de vida que le ofreció la Fundación Acción Interna, de Johana Bahamón.

“Llevo cuatro meses y medio en libertad, enfrentarse con la vida después de tanto tiempo es muy difícil, la hostilidad del mundo en que vivimos es complicada, desafortunadamente hemos entendido que los discursos de las segundas oportunidades y del humanismo se quedan en eso, en discursos, en muchas palabras y pocos hechos”, relató.

Higuera hará parte del equipo de Fundación Acción Interna, una posibilidad que recibe con “felicidad y esperanza”, pues cabe destacar que saldó su deuda con la justicia.

“Con felicidad y esperanza recibí la invitación de Acción Interna y Johana Bahamón para convertirme en su director de Comunicaciones, cosa que me hace feliz, me hace sentir útil a la sociedad, me hace sentir vivo y una persona completa, eso no se cambia por nada”, dijo.

Asimismo, reflexionó sobre su regreso a la libertad después de 14 años, revelando que es como enfrentarse a un nuevo mundo, “la nueva tecnología, nuevos espacios de la ciudad, hasta subir a TransMilenio ha sido una aventura”.

