Cuando uno busca la muerte asistida, es una muerte digna: artista Joseph Awuah-Darko sobre eutanasia

Joseph Awuah-Darko es un reconocido y destacado artista británico-ghanés de 29 años que el 9 de diciembre de 2024 anunció públicamente por medio de su cuenta de Instagram su intención de someterse a una eutanasia asistida en los Países Bajos.

Lo anterior tras batallar contra el trastorno bipolar durante años, destacando que esta condición, según dice, es de extremos, pues en momentos lo puede hacer estar bien, pero luego triste, rayando en la depresión.

Por ese motivo, el mismo Joseph Awuah-Darko habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y contó su historia.

El artista inició explicando que “una de cada ocho personas navega con este desafío de vivir con un desorden mental como lo es el trastorno bipolar y yo hago parte de ese grupo de personas”.

Sobre su condición, puntualmente, mencionó: “Yo tengo extremos en mi humor, puede variar desde un momento muy hiperactivo y luego pasar a una depresión bastante profunda en donde no me puedo ni parar de la cama”.

“Es una enfermedad que es difícil de vivir con ella, la calidad de vida con este trastorno no es la mejor, por eso pido la eutanasia en los Países Bajos”, contó.

Por otro lado, Okuntakinte, como también se le conoce, ha iniciado un proyecto de tener unas últimas cenas mientras se resuelve el tema de autorización para la eutanasia. Sin embargo, lo curioso es que estas últimas cenas son con personas desconocidas.

“La idea de este proyecto nace de mi amor por la comida, me gusta mucho y me inspiré en aprender diferentes tipos de comida. Hay una aplicación que me permite agendar citas para comer”, contó.

El artista se refirió a otras opciones que exploró antes de recurrir a la eutanasia. “La medicación y los antidepresivos son opciones que se exploraron antes, pero esta eutanasia es un proceso bastante dispendioso en Países Bajos, se toman 18 meses o más para saber si aprueban esta muerte asistida, lo evalúan clínica y neurológicamente, no es solo llamar a un doctor y agendar una cita”.

Adicionalmente, el británico-ghanés explicó por qué no ha visto el suicidio como una opción, diciendo que se trata de “ dignidad. Cuando uno busca la muerte asistida, es una muerte digna . Cuando usted acaba con su vida hay una falta de dignidad (no en el acto de suicidio como tal) en el sentido de que alguien encuentra el cuerpo tirado en un inodoro, si se lanzan de un edificio el cuerpo estará tirado y alguien resultará traumatizado tras encontrarlo; es una muerte violenta y solitaria”, contó.

“La eutanasia asistida no es violenta, le da la posibilidad a esa persona y a los que lo rodean de dar ese cierre, hay un sistema de apoyo a la hora de llevar a cabo esta muerte asistida, esa es la diferencia entre el suicidio y la muerte asistida, una es con dignidad y sin violencia y por eso opté por esta opción”, contó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

