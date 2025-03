Flip denuncia censura y acoso laboral en RTVC: Hollman Morris responde

La televisión pública colombiana atraviesa una crisis reputacional tras la denuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que recoge 30 testimonios anónimos de presunta censura y acoso laboral al interior de RTVC, el sistema de medios públicos, bajo la dirección de Hollman Morris. La gravedad de las denuncias pone en entredicho la independencia editorial del canal y cuestiona la transparencia en el manejo de sus contenidos.

Jonathan Bock, director de la FLIP, fue contundente al revelar los hallazgos de siete meses de investigación.

“Lo que terminan dando cuenta estos testimonios es de un ambiente de presión para ver qué tipo de contenido se puede publicar, qué temas son propuestos por los periodistas y qué personas están vetadas para participar en los espacios de opinión”, afirmó Bock en entrevista con W Radio.

La investigación recoge relatos de trabajadores actuales y exempleados que relatan una política de control editorial, donde las propuestas periodísticas que no se alinean con la agenda del actual gobierno son rechazadas o modificadas.

Según la FLIP, algunos periodistas fueron apartados de sus cargos tras expresar posturas críticas o intentar incluir voces disidentes.

Temas vetados y autocensura

Uno de los puntos más preocupantes que documentó la FLIP es la supuesta prohibición de invitar a ciertas figuras públicas críticas al gobierno. Según Bock, “nos han hablado de personas como Jennifer Pedraza, Carolina Sanín y Catherine Miranda, que han sido vetadas para participar en debates del canal público”.

Además, los testimonios dan cuenta de coberturas modificadas por orden directa de la dirección, como la del Día de los Derechos Humanos, y de una constante revisión de las propuestas temáticas para garantizar que se ajusten a la narrativa oficial. “Esto genera no solo censura directa, sino autocensura entre los periodistas”, advirtió Bock.

Las denuncias también señalan que la no renovación de contratos ha sido utilizada como represalia contra quienes no siguen las directrices editoriales impuestas. Según la FLIP, varias de las personas que salieron de RTVC en diciembre de 2024 y enero de 2025 llevaban entre 9 y 10 años trabajando en la entidad. “Las personas nos dicen claramente: si uno no está alineado con la dirección, hay consecuencias”, agregó Bock.

Uno de los elementos que impide que estas denuncias salgan a la luz con nombres propios es el temor a represalias laborales. Según el director de la FLIP, los trabajadores temen ser incluidos en “listas negras” y enfrentarse a un ambiente hostil si deciden hablar públicamente. “También nos han dicho: ‘No va a pasar nada, porque el director es amigo personal del presidente’”, denunció Bock.

La respuesta de Hollman Morris: “No hay censura, hay intereses detrás”

Frente a las acusaciones, el gerente de RTVC, Hollman Morris, negó tajantemente la existencia de censura o acoso laboral en el sistema de medios públicos. “Yo desconozco totalmente de qué 30 casos se me habla. Aquí no se acaba un contrato unilateralmente, simplemente no se renueva. Y eso no es ilegal”, afirmó Morris en la misma entrevista.

El directivo también cuestionó el método de la FLIP y de los medios que han divulgado la información. “Me hubiera gustado que Jonathan Bock, a quien conozco hace muchos años, me hubiera llamado antes de publicar. Aquí no se está contando toda la historia y hay mala intención”, aseguró.

Según Morris, el cambio de personal responde a la dinámica normal de cualquier empresa pública o privada: “Cuando un gerente llega, trae su equipo. Yo no estoy obligado a quedarme con personas que venían de años atrás. Eso pasa en todas las empresas”.

Sin embargo, Morris fue más allá al sugerir que detrás de las denuncias hay intereses políticos. “Hemos empezado a sentir una presión muy grande desde hace meses por parte del Centro Democrático y ciertos sectores poderosos de Antioquia, molestos por la transmisión de las audiencias del juicio de Álvaro Uribe Vélez. Sabemos que les incomoda y que han lanzado una campaña de desprestigio contra RTVC”, denunció.

Morris también aprovechó para cuestionar el silencio de la FLIP frente a amenazas recibidas por el equipo de las emisoras de paz, tras un informe de un medio que, según él, confundió estas emisoras con estructuras de las disidencias de las FARC. “Lamento profundamente que la FLIP no se haya pronunciado sobre estas amenazas, a pesar de que les enviamos dos cartas”, sostuvo.

La organización hizo un llamado a la junta directiva de RTVC, encabezada por el Ministerio TIC, y a otras entidades como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para que realicen una investigación independiente y escuchen los testimonios de los trabajadores.

“Este es un escenario gravísimo, con consecuencias a futuro para la televisión pública. Si no hay contrapesos ni investigaciones serias, la independencia editorial y la misión pública de RTVC quedarán en entredicho”, concluyó Bock.

Por ahora, la denuncia sigue abierta, y mientras la dirección de RTVC niega categóricamente las acusaciones, la FLIP insiste en la necesidad de proteger a los periodistas que, según ellos, están trabajando bajo presión y censura.

