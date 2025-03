General Salamanca respondió a La W sobre relación de ‘Papá Pitufo’ con su salida de la Policía

Luego de que La W conociera los detalles de lo ocurrido en la mañana del lunes 10 de febrero de 2025, cuando al general William Salamanca le fue notificado que saldría de la Dirección de la Policía, este medio consultó su opinión sobre las razones, a propósito de la mención de ‘Papá Pitufo’, y él le respondió lo siguiente:

“Tengo mi consciencia muy tranquila, a mi no me pueden relacionar con ese sujeto al que no conozco y mucho menos favorecí, por el contrario, con mi liderazgo se llevaron a cabo las investigaciones contra el contrabando que por años nadie había adelantado, destapando todo lo que rodea a ese fenómeno, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación”, aseguró el general Salamanca en un mensaje de texto.

Asimismo, mencionó que su salida se dio porque era un ciclo cumplido, que el Gobierno reconocía su labor y que, incluso, había una Embajada para él, “las demás razónes que tiene W Radio, las desconozco”, concluyó.

Es importante destacar que mientras el general Salamanca estuvo a la cabeza de la Policía Nacional fue que estalló el escándalo del contrabando de ‘Papá Pitufo’ en el país, pero es cierto de que él no tuvo nada que ver con estos hechos de ilegalidad.

Esto conoció La W sobre la relación de ‘Papá Pitufo’ con la salida del general Salamanca de la Policía

Según supo este medio de comunicación, el general recibió una llamada del entonces jefe de Despacho de la Presidencia, Armando Benedetti, quien le informó que el presidente estaba molesto y quería conversar con él.

Salamanca llegó a la cita y, contrario a lo que pensaba, no fue atendido por Petro, sino por Benedetti, quien le dijo que, tal era el disgusto del jefe de Estado que no se reuniría con él y, acto seguido, le comunicó a Salamanca una decisión: sus días en la Policía se habían terminado. La razón: varios hechos lo comprometían con ‘Papá Pitufo’, conocido también como el zar del contrabando.

Conforme a fuentes de alta credibilidad dentro del proceso, el nombre de William René Salamanca Ramírez aparece vinculado con varias situaciones que generan enorme sospecha y preocupación y que hacían muy riesgoso que él siguiera al frente de la institución.

Salamanca, siendo director, pidió nombrar bajo su discrecionalidad al teniente coronel Abdón Enrique Melo Ramírez, hijo de una prima suya, en la Polfa de Pereira. También habría pedido nombrar como jefe de la Polfa en Cartagena al mayor Peter Nocua, testigo estrella de la Fiscalía y quien recibió plata de Pitufo. A Nocua fuentes lo mencionan como ahijado de Salamanca.

El brigadier general (r) Héinar Puentes Aguilar, quien era director de la Polfa, cumplió esa orden que, según esas mismas fuentes, le dio quien era su superior: el director de la Policía. Ambos policías fueron ubicados en puestos estratégicos en la Policía Fiscal y Aduanera.

El problema es que Nocua y Melo están seriamente comprometidos en este escándalo de ‘Pitufo’. Según la declaración del mayor Nocua, a quien el país conoció luego de que apareciera en un video junto a Diego Marín, hubo filtración de plata del contrabandista que llegó a los bolsillos de uniformados.

El desenlace es preocupante. Pese a todo el escándalo, fuentes señalan que el mayor Peter Nocua, sigue en la Policía y sería actualmente jefe logístico de la Dirección de Educación Policial, donde se capacitan los integrantes de esa institución. Es decir, un oficial cuestionado y que está siendo investigado por aparentemente favorecer el contrabando desde la Policía, sigue portando el uniforme y tiene hoy un cargo importante, pero al mismo tiempo de bajo perfil en la antigua Dirección de Escuelas.

La W conoció la hoja de vida policial donde se evidencia que fue puesto ahí desde el 24 de agosto de 2024.Mientras tanto a Melo, pariente de Salamanca, lo dejaron pedir el retiro voluntario en lugar de sacarlo, como correspondía, pues confesó haber recibido plata de Papá Pitufo y eso, según la Ley 2196 de 2022, tendría que haberle significado la máxima sanción disciplinaria.

Pero hay más. El hermano de la coronel Carolina Cáceres, exdirectora de Talento Humano de la Policía y quien era subordinada de Salamanca, es actualmente fiscal de apoyo del caso de Papá Pitufo. Se trata del fiscal Deiby Cáceres. El hecho llama la atención porque el fiscal investiga un escándalo de la institución a la que pertenece su hermana.

Con todo esto, que como lo hemos expuesto es bastante comprometedor, el general William Salamanca se fue por la puerta de atrás. En la ceremonia de transmisión de mando no asistió con su uniforme, algo que es tradición en ese tipo de actos, y además no recibió la Cruz de Boyacá, un reconocimiento que suelen recibir quienes ostentan esa dignidad de director de la Policía. Las condiciones de su salida pueden ser casualidad o no, pero sí hablan de la tensión que se vivió al momento de que fuera relevado del cargo.

Escuche la noticia completa en La W:

Play/Pause La sombra de ‘Papá Pitufo’ que le costó la salida al general Salamanca de la Policía 11:11 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí