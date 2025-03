“No es verdad que me hayan expulsado”: Laura Sarabia sobre Junta de la SAE

Este jueves, 27 de marzo, La W reveló en una investigación que la canciller de la República, Laura Sarabia, había sido “expulsada” de una junta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)

Según se contó, ante la sorpresa de la llegada de Sarabia a la Junta, la presidenta de esa entidad, Amelia Pérez, le preguntó por qué estaba allí y la respuesta de la ministra fue que asistía como miembro independiente.

Pérez, quien es abogada, señaló que ella no aparecía como miembro y no podía estar en la junta, y, pese a la insistencia, la sacó de la reunión.

La misma canciller Laura Sarabia habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a lo mencionado.

Sarabia inició cuestionando: “¿En qué fecha fue esa supuesta junta de la cual fui expulsada?“, dijo.

Tras mencionarle que Amelia Pérez habría sido la persona que, supuestamente, la expulsó, dijo que la junta habría sido en diciembre de 2024.

“Yo fui designada en la junta de la SAE desde abril de 2024. A mi no me sacaron“, dijo.

En esa línea, la canciller enfatizó: “ Yo no llego de imprevisto a las reuniones porque yo era miembro de la junta de la SAE desde abril de 2024 , está previsto, incluso, en todas las actas. El presidente de la Junta, que era José Roberto Acosta, le puede dar fe de esto”.

"Yo hacía parte de la junta directiva de la SAE, fui nombrada en la junta, participé activamente, fui a muchas juntas presenciales e incluso, José Roberto Acosta siempre fue muy amable y dirigió con profesionalidad la junta. Estuve con el entonces director Daniel Rojas (ahora ministro de Educación) y participé en alguna de las juntas con la doctora Amelia Pérez, en donde le remití mis preocupaciones con respecto a las finanzas de la entidad“, dijo.

Y así, la funcionaria destacó: “el 31 de enero de 2025 hice llegar mi renuncia a la junta directiva, entonces no es verdad que me hayan sacado, no es verdad que me hayan expulsado “, dijo.

Finalmente, durante la entrevista, el mismo José Roberto Acosta señaló que Laura Sarabia nunca fue expulsada de de alguna convocatoria de la junta directiva de la SAE mientras él fue presidente de esta misma.

Escuche la entrevista completa a continuación:

