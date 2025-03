No tenía nada que ocultar ni cosas políticas: estadounidense liberado tras ser detenido en Venezuela

El pasado viernes, 31 de enero, Venezuela liberó a seis ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en su territorio, esto tras la visita de Richard Grenell, enviado especial, a ese país.

Uno de los liberados fue David Guillaume, quien habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para dar detalles de esa situación.

“En principio no nos dijeron nada. Estuvimos allí, en mi caso, porque tenía una carta de invitación, estaba para cumplir mi proceso de visa, mi prometida y yo nos fuimos a la frontera a cumplir ese proceso, pero después me mintieron, que ahora sería diferente, que debía hacer otra cosa para cumplir el tema de la visa”, dijo.

Por otro lado, destacó que él y su prometida no tenían “nada que ocultar, ni cosas políticas, pero no supimos las preguntas, nos hicieron esperar y nos dijeron que si todo estaba bien tendríamos la visa, si no, nos regresarían a Colombia”.

“Me sentí mal, sentía un mal sentimiento”, dijo.

Destacó que él le dijo a las autoridades del vecino país que no era militar ni tenía experiencia en algún tipo de aspecto militar.

Por otro lado, dijo que en Venezuela “si usted es colombiano, o usted tiene familia en Venezuela, por avión o lo que sea, hay probabilidad de que lo secuestren”.

“Es Venezuela contra todo el mundo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

