Soluciones W: Un nuevo comienzo para Sofía

La historia de Sofía Monroy es la de una batalla incansable. A sus pocos meses de vida, fue diagnosticada con un hemangiolinfangioma, una malformación vascular que afecta su ojo, cachete y boca. Su madre, Sandra Osorio, ha recorrido un camino lleno de dificultades en busca de un tratamiento adecuado que le garantice estabilidad y esperanza a su hija. “El ojo de Sofía es funcional, ella ve por él, por eso vale la pena luchar”, expresó Sandra al aire en La W.

Durante años, la familia ha enfrentado obstáculos administrativos y médicos que han dificultado el acceso a un tratamiento efectivo y continuo. La incertidumbre y la angustia han sido una constante, pero el amor y la determinación de Sandra la han mantenido en pie. “Hemos tenido una lucha terrible con Sofía, pasamos por muchos médicos, por una cirugía que no tuvo éxito... Pero seguimos buscando ayuda”, relató con la voz entrecortada.

Hoy, gracias a la intervención de Soluciones W, la Fundación Cardio Infantil se ha sumado a esta lucha. El Dr. Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de la institución, anunció en vivo una noticia que cambió el rumbo de esta historia: “Vamos a darle una cita a Sofía para el próximo martes con nuestro especialista en cirugía vascular, para evaluar su situación y definir el tratamiento adecuado”

Las palabras del Dr. Cendales se convirtieron en un rayo de esperanza para Sandra, quien no pudo contener la emoción. “¡Ay, no, qué bendición! Estoy muy agradecida, de verdad. Me da mucha alegría saber que van a poder tratar el tumor de Sofía”, exclamó.

Si bien el camino a la recuperación apenas comienza, el apoyo de la Fundación Cardio Infantil marca un punto de inflexión para Sofía. Ahora, con una institución especializada de su lado, la pequeña podrá recibir la atención que necesita para mejorar su calidad de vida.

Escuche la entrevista completa:

