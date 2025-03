Al Oído: Petro, cara a cara a Bolívar, no a una derecha dividida

Dice la leyenda que el miedo del emperador es Gustavo Bolívar y no una derecha dividida.

La encuesta de la firma Invamer – Gallup presenta distintos escenarios. Lo cierto es que, en la fotografía más amplia, es Gustavo Bolívar quien lidera con 11.8%.

Pero ojo, calma: esto apenas comienza y los indecisos, que no se pueden subestimar, son el 19.3%. En otras fotografías de la misma encuesta, son hasta 32%.

La imagen del presidente Gustavo Petro evidencia que el apoyo de las bases electorales duras las mantiene, ya que Gustavo Bolívar lidera por el reconocimiento a su nombre, porque la izquierda va unida.

Parece estar comprobado que no todo se puede quedar en “dato mata relato”, que es lo que tanto repiten algunos sin darse cuenta de que es precisamente el relato el que mueve emociones, ¿y quién mejor en eso que Gustavo Bolívar? Con ese 30% de imagen favorable del presidente Petro, asegura sin mayor esfuerzo su candidatura para una segunda vuelta. Si bien el 67% cree que el país va empeorando, tener a una derecha dividida puede ocasionar la repetición de la dosis perfecta para volver a perder.

Muchos prefieren quedarse pensando que en el Gobierno actúa sin saber por qué y que lo que vemos como desastre, lo es. Tal vez su comunicación constante les reafirma a unos públicos y la estrategia puede ser reforzar sus bases. Es por eso por lo que creo que el temor del presidente Petro no es una Vicky Dávila, ni un Germán Vargas Lleras, ni nadie de los de derecha que asoman la cabeza.

Creo que lo que más les angustia a él y a una figura como Armando Benedetti, más conocido como el ‘Tigre’, es un Gustavo Bolívar. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Fácil: porque aquel que se cree el emperador lo que más valora son las vacas sagradas, aquellos que no lo indispongan con su entorno cercano, mucho menos con su electorado, del que espera solo un fanatismo que detona en ese mismo amor que expuso el mismo Bolívar en un consejo de ministros, pero a veces , el amor no es correspondido.

Bolívar es un hombre que lleva en la vida pública unos 30 años o más, con una imagen menos desgastada que cualquier político, que conecta con las bases por sus formas, que en él muchos persiguen valores perdidos en la política como la honestidad porque incluso a personas del gabinete les ha dicho que le parecen lagartos torcidos y que bueno allá cada quien lavándose las manos frente alianzas que son increíbles como la del presidente que con una mano está con un Benedetti o Roy y clase tradicional pero que con la otra a quienes le cuestionemos nos tilda de nazis. ¿Qué Gustavo perdió la alcaldía y que por eso ya está derrotado? Les invito a que vean esto sin corazón. Bolívar está fortalecido no derrotado.

Será ese el motivo por el que no le aceptaron la renuncia? Acaso es el mismo presidente quien busca que esté por estar en ejercicio quede inhabilitado? Buscan una figura que sea mucho más fácil de manejar y no se salga de control? Yo de Gustavo Bolívar abriría el ojo porque el enemigo no duerme afuera duerme cerca.

Y entonces, ¿no hay más opción?

No, hay mucha, tal vez ese es el problema. A quienes no gustamos del gobierno y el presidente se nos muestran tantas opciones que solo se crean dudas y desolación. Esta última encuesta evidencia que no necesariamente se dará un pendulo y que puede que un centro derecha tenga buena opción , Vicky y Fajardo parecen ser las fichas que ayuden a definir el escenario , Vicky es nueva en política y verla punteando habla de el cambio que clama un sector, un Germán Vargas demuestra que un político nunca está perdido del todo y que muchos colombianos hoy buscan seguridad, experiencia en lo público y fuerza de trabajo tal vez ya nadie quiera que experimenten con el país.

La muestra de esta encuesta no nos puede decir quién será de una vez el próximo presidente pero sí nos habla de una oposición que no ha logrado atajar a Petro.

Hay que despertar hay tiempo, un mal gobierno no asegura que el pueblo no vuelva a elegirle la narrativa y forma de contar historia depende de quien mejor la cuente. Cándidos en política no por favor. El que siga de confiado que no se queje cuando veamos un escenario como en Venezuela.