Exesposa de heredero de Productos Ramo lo denuncia por presunto acoso judicial

Hace un año, Andrea Posada, exesposa de Santiago Molano Luna, uno de los herederos de la empresa Ramo, lo denunció por violencia intrafamiliar. Hoy, ella lo denuncia nuevamente por una supuesta persecución judicial.

“Para mi no es fácil contar mi vida privada al país, decidí dar este paso para luchar por los derechos de mi hijo y los míos (...) Es un acoso que no para, he sido víctima de todas las clases de violencia existentes a manos del padre de mi hijo. Tengo chats llenos de amenazas e insultos durante años que acabaron con mi autoestima. Este proceso ha sido muy difícil para mí”, señaló Andrea Posada ante los micrófonos de La W.

Posada comenta que ha tenido que enfrentar un número alto de procesos judiciales, se trata de más de 20 acciones legales.

“He tenido varias demandas, una de ellas por alimentos y custodia de mi hijo. Molano me demandó por alimentos argumentando sus supuestos escasos recursos. Yo no entiendo como tiene plata para pagar sus costosos abogados, viajes, fincas, cabellos, clubs, pero el heredero de productos Ramo no tiene plata para pagar la cuota de alimento para nuestro hijo. Es falso que yo no he querido conciliar, ejercer violencia judicial en mi contra no es conciliación, es maltrato. Yo creo que la paz y la conciliación siempre son el mejor camino para el bienestar de nuestros hijos y el nuestro.”, dijo.

¿Qué responde Santiago Molano Luna?

Por los micrófonos de La W también pasó el abogado de Santiago Molano, el penalista Alejandro Cadena.

“Nosotros hemos tratado de atender esas acciones que han interpuesto en contra de Santiago. Nosotros no creemos que haya un hostigamiento, nosotros estamos ejerciendo el derecho a la defensa de Santiago. Nuestra línea siempre ha sido, la protección del menor. Hemos tratado de mediar (...) El equipo legal de la señora Posada ha pedido 14.000 millones de pesos para desistir de las acciones legales e incluso para entrar a mediar o terminar los asuntos penales”.

Durante el proceso, Posada fue acusada por fraude procesal, por al parecer, haber manipulado testimonios y pruebas clave para el caso.

“Nosotros hemos presentado las evidencias reales, en video y en distintas instancias (...) Ya han habido testimonios que se han rendido ante la Fiscalía y no es más que el ejercicio de defensa del señor Santiago”, cerró.

