Presidenta de la SAE sí cuestionó presencia de Laura Sarabia en junta directiva

El pasado 27 de marzo, en entrevista con La W, la canciller Laura Sarabia negó que al interior de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se hubiera cuestionado su presencia en la junta directiva. Sin embargo, la evidencia y el relato de los asistentes a una reunión virtual convocada el 16 de diciembre de 2024 indica lo contrario.

Ese encuentro del comité de auditoría de la junta directiva fue espacio para un enfrentamiento entre la presidenta de la SAE, Amelia Pérez y la entonces integrante de la junta directiva de la entidad, Laura Sarabia.

Ampliar

Ampliar

La reunión, que había sido citada a las 9:00 de la mañana del lunes 16 de diciembre, apenas si alcanzó a comenzar. El grueso de la agenda que debía desarrollarse, según lo acordado en la junta directiva, quedó en suspenso tras el episodio protagonizado por la canciller luego de que, en pleno inicio de sesión, la presidenta de SAE –en el que era su primer comité de auditoría– preguntara qué entidad estaba representando Sarabia en dicho encuentro.

Laura Sarabia se presentó como integrante de la junta directiva de la SAE y apuntó que ella era la representante “independiente” que la norma obliga a tener en junta. La presidenta de la SAE le contradijo y señaló que, por su cargo en Presidencia de la República, ella no podía ser presentada como “independiente”.

Sarabia adujo que existía un concepto que le autorizaba a estar allí y ocupar ese asiento. Pérez le pidió que presentara dicho concepto, la funcionaria no lo presentó y pidió la suspensión del encuentro, pues no tenía a la mano dicho concepto que validaba su nominación.

La reunión se canceló sin que se hubiesen llegado a tratar los temas para los que se había convocado y, por ello, no quedó acta con registro de la misma. Desde ese momento, la hoy ministra no volvió a las sesiones y, un mes después, presentó su renuncia.

Ampliar

Respecto a la nominación de Sarabia como integrante de la Junta Directiva de la SAE, el presidente de la junta y exdirector de Crédito Público, José Roberto Acosta, señaló en un primer momento a La W que en la SAE no se discriminaba o clasificaba entre miembros dependientes o independientes del Gobierno.

Sin embargo, luego de mostrarle lo consignado en los Estatutos de la Sociedad en donde claramente se establece que la Junta se compone por dos miembros representando a la Central de Inversiones (Cisa), dos miembros que representan al Ministerio de Hacienda y un miembro independiente, Acosta argumentó que, por ser directora del Departamento Administrativo de la Presidencia en aquel entonces, podía presentarse como independiente al sector Hacienda.

Ampliar

Ampliar

La afirmación de Acosta iría en contravía de un concepto emitido por la Superintendencia Financiera en junio de 2024 a través del cual se precisó con base en la Ley 964 de 2005 que no pueden presentarse como miembros independientes de junta empleados de la Presidencia, pues esta se asimila a una entidad controlando del Ministerio de Hacienda.

Ampliar

Consultamos a la Ministra Laura Sarabia para contrastar la información y nos respondió que no va a revelar información alguna relacionada con la Junta Directiva y que para tal fin están las actas de cada una de las reuniones. Respecto a su perfil para ocupar el asiento independiente en la Junta asegura que ese fue un proceso adelantado por el Ministerio de Hacienda sobre el que ella no opina. Reconoce que estuvo al tanto del concepto de la Superintendencia Financiera y que este fue objeto de discusión con el Presidente de la República. Finalmente sobre el concepto que requirió Amelia Pérez que causó malestar en la reunión dice la ministra que “si se lo pidió por escrito seguro lo tiene por escrito”, pero no confirma si lo entregó o no.