Al Oído: Martha Peralta, del lujo de la Torre Eiffel a salpicada en la Corte por Olmedo López

Al Oído de lo que siempre, sin falta, nos da el Gobierno Petro: escándalos y más escándalos.

En investigación de Noticias RCN se conocieron aportes de la declaración del exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, quien involucró a la senadora Martha Peralta en el escándalo de corrupción de la entidad. Según López, ella habría influido en un contrato irregular por $2.000 millones en La Guajira.

La senadora muchas veces expresó que jamás se reunió con Olmedo López, pero él dio a conocer la minuta que dejaría en evidencia que sí se encontraron y esto fue detallado a la Fiscalía con nombres.

Al Oído conocimos que a la senadora Martha Peralta le abrirían indagación formal esta semana y sería llamada a versión libre, siendo la Corte Suprema la encargada de definir si hay méritos o no para juzgarla.

La senadora expresó en su cuenta de X lo siguiente: “Desde que he defendido las reformas sociales he sido víctima de ataques y persecuciones atroces que incluso han puesto en riesgo a mi familia. Aclaro que siempre he actuado con rectitud y transparencia en defensa de las comunidades más vulnerables. Respetamos totalmente las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y estaremos atentos a su llamado”.

Hace unos días, la senadora Peralta promovía la consulta popular, también se dijo que todo era un tema de fake news, que le querían montar porque era una defensora del Gobierno. Hoy se abre un nuevo capítulo, será la justicia la que determine la verdad, ahora se conocen aportes del expediente en el que está vinculada al peor escándalo de corrupción del Gobierno.

El problema no es usar mantas y otros días otra ropa con la que se sienta cómoda, el problema es la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ojalá en este caso se conozca la verdad.

Recuerden ustedes que eso de “quieren distraer con mi nombre” es lo mismo que decían Olmedo López, Sneyder Pinilla, Sandra Ortiz, entre otros, el tiempo y la justicia hablarán. Siempre se victimizan.

Y aunque uno cree que nada peor puede pasar, acá siempre sorprende:

Cerramos con lo dicho por comandantes del ELN para Los Informantes, quienes afirmaron que apoyaron al presidente en campaña para que ganara, la oscuridad de lo que fueron las pasadas elecciones es desolador, hay un panorama triste en el que no podemos hablar de elecciones libres de cara 2026, ya que el 71% del territorio tiene presencia de grupos armados, con un incremento es del 36% en el Gobierno que nos dijo sería del ‘cambio’.

