“Ucrania tiene última palabra para decidir si las quiere”: canciller de Polonia por ‘tropas de paz’

Ministros de Asuntos Exteriores europeos del G5+ se reunieron en Madrid, España, para tratar asuntos como la defensa europea, y, además, seguir apoyando a Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022, y que la voz de la Unión Europea (UE) esté presente en las negociaciones de paz.

Por esta razón, Radoslaw Sikorski, canciller de Polonia que se encontraba en esa reunión de cancilleres, habló en La W sobre el tema.

“Aún no hay un acuerdo de cese al fuego, no hay una paz para defender con tropas porque no se ha llegado a ese punto”, dijo en su primera intervención el canciller polaco.

En esa línea, subrayó que “lo primero que hay que tener en mente es que Ucrania es la que debe decir todo esto, si quiere estas tropas extranjeras, solo ese país tiene la última palabra para definirlo".

“Ucrania lo que pide es alguna garantía de seguridad y si quiere que la comunidad internacional sea quien se lo garantice con esas tropas extranjeras, así va a ser“, agregó.

Finalmente, enfatizó en que “lo que no se permitirá es que Putin determine quién sí y quién no puede estar en territorio ucraniano”.

