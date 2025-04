Al Oído | Gobierno derrochón: Primer trimestre 2025, se rajó; puro ‘shu shu shu’

Al Oído de la evaluación del primer trimestre del 2025 que les traemos hoy 1 de abril: ¿Cómo le fue al Gobierno? Al Oído se lo cuento.

¿Cómo le fue el primer trimestre del 2025 al gobierno?

Arranquemos por cómo ha sido el aumento de burocracia en este Gobierno.

Investigando y revisando entidad por entidad, Al Oído podemos decirles que desde que empezó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, han sido creados más de 31.000 nuevos cargos en el sector ejecutivo, lo que ha llevado el gasto anual en salarios a 59,9 billones de pesos.

La cosa va así

En el 2023 se crearon 4.716 nuevos cargos.

En el 2024 la cifra llegó a 26.625 y, en el caso de cargos de planta, en 2025 el Gobierno ya ha sumado 264 nuevos empleados, es decir, un 12% de aumento.

Les tengo el top 3 de las entidades que más han contratado, curiosamente las que están inmersas en distintos problemas:

10.196 nuevos funcionarios en la DIAN

1.152 en el SENA

744 en el Ministerio de la Igualdad. Lo que lleva a que el gasto público se aumente.

¿Y la ejecución en el primer trimestre? Pues muy juiciosos, este 1 de abril se lo traemos:

Ministerio de Minas y Energía: 0,89% de ejecución.

0,89% de ejecución. Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos : 0,32%, mientras la coca sigue creciendo.

: 0,32%, mientras la coca sigue creciendo. El Ministerio del Deporte ha ejecutado solo el 2,84%... Tantas oportunidades que prometieron a los jóvenes.

Tantas oportunidades que prometieron a los jóvenes. El Ministerio del Interior apenas ha ejecutado 2,49% y el Ministerio de Defensa 7,59%. ¿Cómo van a protegernos si no gastan en seguridad?

y el Ministerio de Defensa 7,59%. El Ministerio de Hacienda ha ejecutado apenas 8,42%. ¿Así quieren más tributarias?

Lo único que tienen para mostrarnos es el raiting de su reality de la casa de los ministros y cuántos los ven. Claro, porque entre otras mayorías de colombianos no tiene televisión por cable ni nuevas plataformas, entonces es lo que toca. De resto, es el gobierno de las 4N:

“No hace, no ejecuta, no cumple y no gobierna”.

Escuche la noticia completa a continuación:

