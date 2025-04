“Estos documentos van a llevar a Fico a la cárcel”: Daniel Quintero un día antes de su audiencia

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y entregó detalles del caso ‘Aguas Vivas’ por el que la Fiscalía lo ha señalado junto a otros exfuncionarios, de ser el responsable de delitos que se habrían cometido en medio de su administración.

En este proceso judicial, que busca esclarecer el presunto manejo irregular de recursos públicos en contratos relacionados con el proyecto Aguas Vivas, Quintero es acusado de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.

Según la Fiscalía, el exalcalde sería responsable de torcer una norma que le cambió el uso del suelo a un parque y que este terminara en un lote privado.

Ante esto, Quintero mencionó que tiene los documentos y las pruebas que “van a llevar a Fico a la cárcel”.

“El caso de Aguas Vivas es la muestra de una clara desviación de una investigación que nosotros mismos realizamos en el 2022, en el que se valoraban lotes para que luego los adquiriera la Alcaldía sobrevalorados y enriquecieran a los dueños de estos”, aseguró.

De acuerdo con lo dicho por el exalcalde, fue Federico Gutiérrez quien en 2019 valoró a Aguas Vivas por 44.000 millones de pesos y el último día de su Gobierno firma un contrato para recibir ese lote como un pago anticipado que íbamos a pagar en nuestro gobierno, y además, firma un decreto".

“Desde el 2022 ya habíamos hecho la denuncia por este caso a la Fiscalía, incluso después de tratar de arreglarlo”, afirmó.

En la acusación contra Quintero, se menciona que en 2014 el Consejo de Medellín expidió un acuerdo que le otorga a ese ecoparque y dice que ahí no se puede construir por una protección ambiental.

Sin embargo, el exalcalde afirmó que también tiene las pruebas que desmienten esto. “Esta es la acusación más absurda, dijeron que no podíamos terminar el contrato y que teníamos que pagar un lote sobrevalorado”.

De hecho, comentó que, según el Consejo de Estado, este “contrato tiene una nulidad absoluta” y el contrato que firmó el mismo Federico Gutiérrez señala que “esta sesión no va si los dueños del lote no hacen unas obras y no las hicieron”.

Siendo así, cuestionó: “Yo no sé de qué me acusan. Me acusan por terminar un contrato que debía terminar?, Me acusan por no pagar una plata que no teníamos que pagar? o lo que hay acá es un interés de sacarme la campaña presidencial”.