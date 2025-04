Acueducto de Buenaventura podría construirse con Obras por Impuestos, según la ART

El director de la Agencia para la Renovación del Territorio, Raúl Delgado, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la viabilidad de que esta entidad del Estado interceda para que el acueducto de Buenaventura, que está en vilo, pueda avanzar.

Cabe recordar que más temprano, en entrevista con este medio, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se refirió a esta infraestructura y dijo que “hay unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo que están allí, que fue un crédito, pero quedarían faltando más o menos 200.000 millones de pesos“.

“Si tuviéramos esos 200.000 millones de pesos y si el Gobierno Nacional pudiera lograr que se generaran todas las licitaciones necesarias para que esas obras se pudieran terminar, yo estoy segura de que podríamos tenerlo”, dijo la mandataria departamental.

En esa línea, el director Delgado explicó en qué consiste el programa Obras por Impuesto, que sería una opción pública - privada para que se pueda agilizar la construcción del acueducto de Buenaventura, teniendo el apoyo económico estatal y también de empresas privadas.

“Es un mecanismo que permite a las empresas y a los empresarios pagar parte de sus impuestos haciendo obras o proyectos en municipios más afectados por la violencia, por la pobreza, en vez de pagarlos directamente a la DIAN“, explicó.

Así mismo, aclaró que el “Ministerio de Hacienda establece el de cupo hasta dónde las empresas podrían pagar sus impuestos a través de mecanismo de Obras por Impuestos”.

El acueducto de Buenaventura

El director de la ART explicó lo que se podría hacer poniendo un ejemplo. Argos y un grupo empresarial del grupo Argos “decidieron pagar unos impuestos por un valor de 112.000 millones para ejecutar la construcción de la red del alcantarillado del sistema de aguas residuales del corregimiento Nueva Colonia, en el municipio de Apartadó”.

“A estos 112.000 millones se sumarán otras inversiones, estas son de impuestos de las empresas de este grupo para hacer una intervención integral en Nueva Colonia. Además, en el mismo municipio de Apartadó, este grupo, con los impuestos que debía pagar por un valor de 14.000 millones, va a ejecutar un colegio en Río Grande”, ejemplificó.

En esa línea, sobre el acueducto de Buenaventura, entonces, dijo:

“ Podría ser esta una opción y me comprometo públicamente a examinar si esta misma puede aplicarse para el caso de Buenaventura. No vería por qué no, ahí se necesitan unir los esfuerzos locales, ver las empresas que estarían dispuestos. El próximo corte de esta figura es en agosto, aunque con un cupo menor”, dijo.

Agregó: “Una vez la empresa manifiesta su voluntad de ejecutar un proyecto para pagar parte de sus impuestos, la ART expide una resolución vinculando a la empresa al respectivo sector. Por ejemplo, en este caso del acueducto se firmaría un convenio entre la empresa y el Ministerio de Vivienda. Luego se hace la contratación a través, normalmente, de una fiducia, y se contrata también una interventoría de acuerdo a los lineamientos del respectivo sector”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

