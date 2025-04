¿Al cerebro le hace daño pensar en la jubilación? Esto responde un médico

El médico Ross Andel, quien pertenece a la Universidad de Arizona y ha estudiado el envejecimiento cognitivo y los efectos de la jubilación en adultos mayores, conversó con La W a propósito de los hallazgos en sus estudios.

Sobre qué daño le hace al cerebro pensar en la jubilación, el doctor aclaró que no sucede nada malo cuando una persona se retira, pero cuando este cambio es visto como unas “largas vacaciones” y la persona se retira mentalmente del todo al cambiar su rutina, sí puede tener consecuendias.

Para el científico, muchos de los problemas que se ven en este proceso de la jubilación vienen, precisamente, de la idea de jubilarse: “Al pensar en el retiro, en decir ‘Ya es tiempo de relajarme, de no hacer nada y pasar más tiempo en familia’, sí se puede ver un deterioro cognitivo porque mentalmente se está pensando en ese proceso antes de que llegue. Hay un cambio a nivel cognitivo”.

Sobre si existe una edad ideal para que las personas se retiren y eso pueda minimizar el riesgo en el impacto cognitivo, el doctor aclaró que él no asignaría un número en ello.

“Yo diría que no pensaran una edad específica, es un error poner un número. Hay que evaluar en dónde está la persona, en qué situación está, si disfruta su trabajo, si este lo llena, o si más bien quiere tomar un camino o una carrera diferente”, explicó.

En ese sentido, indicó que, si una persona quiere retirarse para dedicar su tiempo a una afición, eso estaría bien: “Lo malo es la idea de caer en la jubilación pensando en no tener un plan, o que este sea solo relajarse y no hacer mucho porque el cerebro no responde bien”.

