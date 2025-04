Cara a cara en La W entre Jorge Enrique Robledo y la ANDJE tras denuncias de anomalías en contrato

El exsenador Jorge Robledo alertó sobre posibles irregularidades que se habrían dado en la contratación de la firma estadounidense Hughes Hubbard & Reed (HHR), por parte de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Todo esto dentro del proceso que se adelanta contra la minera Continental Gold y quien pide a Colombia 450 millones de dólares.

“Hoy confirmé con mi abogado la decisión de que la semana entrante voy a pedirle a la Fiscalía que investigue por corrupción porque aquí hay hechos muy graves. Una transnacional minera que demandó a Colombia por 450 millones de dólares, estamos hablando de una demanda inmensa al país. En este caso, la Agencia Jurídica cambió las normas y volvió condición que la transnacional que ganara este concurso tenía que asociarse con una empresa colombiana que a la que contrata con absoluta libertad”, señaló en La W el exsenador.

Y es que, aparentemente, según Robledo, la empresa colombiana a la que estaban condicionados a contratar, no existía.

“Es una empresa que se llama Astrea Abogados Asociados, pero cuando uno investiga se da cuenta que es una firma fantasma. Esa firma realmente nunca existió. Apenas hablé, la página web que tenía esa empresa, desapareció. Astrea es una empresa con la que se asocia la transnacional norteamericana, sin esa asociación no hubiera podido ganar el concurso que ganó y que aún no se ha cerrado. Sin duda, es muy sospechoso, ¿quién creó Astrea?, ¿cómo fue que la firma norteamericana se vinculó con Astrea?, ¿fueron los norteamericanos quienes crearon Astrea?, ¿quienes fueron los calanchines para crear Astrea?”, dijo.

¿Qué dice la Agencia Jurídica del Estado?

En La W conversamos también con Yebrail Haddad Linero, el director de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Jurídica, quien comentó que las acusaciones del exsenador son infundadas.

“No es cierto, que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, una agencia seria y técnica, pensara en puntuar ninguna firma de orden nacional para entregar la responsabilidad de representar al Estado colombiano en el proceso de arbitraje de Continental Gold. Hicimos una convocatoria pública, más de 42 firmas para hacer un proceso transparente, se convocó a través de las redes sociales y efectivamente, se evaluaron 21 propuestas de las que yo no participé”, dijo.

Haddad comentó que a la firma estadounidense es a la que se le mide su capacidad y no a una firma nacional.

“El enredo es que han informado equivocadamente que hay una firma nacional que iba a ser contratada y no. Lamentablemente, la agencia no contratan firmas nacionales porque no tienen experiencia. Lo que ocurre en este caso, es que históricamente la agencia ha pedido que siempre haya o un abogado colombiano o que haya, en este caso, una firma, de ahí aparece el nombre de Astrea. Esta empresa nunca ha sido contemplada para ser contratada por la agencia”.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Jorge Robledo denuncia anomalías en contrato de Agencia de Defensa Jurídica del Estado 25:57 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí