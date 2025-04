El documento que probaría que subdirector de Agencia Jurídica del Estado mintió en caso Continental

En medio del pleito entre el Estado y la minera Continental Gold, el subdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Yebrail Haddad, ha insistido en que la entidad no había señalado en la convocatoria que incluir firmas colombianas sería considerado favorablemente para la decisión definitiva en la propuesta para representar a Colombia.

Ahora, La W conoció el documento que podría contradecir lo que Haddad venía afirmando.

El subdirector negaba que la firma internacional HHR hubiera incluido a la desconocida firma Astrea de Cúcuta como uno de los elementos a través de los cuales podrían podrían ganar puntos en la selección.

Sin embargo, la invitación entregada con los puntos de la convocatoria a las firmas internacionales deja en evidencia que esta condición estaba incluída y sería clave para obtener una mejor evaluación a la hora de analizar la propuesta.

Esto se conoce dentro del proceso que se adelanta contra la minera Continental Gold y quien pide a Colombia 450 millones de dólares.

Cabe recordar que el exsenador Jorge Robledo ha denunciado posibles irregularidades en la contratación de la firma estadounidense Hughes Hubbard & Reed (HHR) por parte de la ANDJE.

Haddad ha insistido en que las acusaciones del exsenador Robledo son infundadas, pues afirmó en La W que “no es cierto que la ANDJE, que es seria y técnica, pensara en puntuar ninguna firma de orden nacional para entregar la responsabilidad de representar al Estado colombiano en el proceso de arbitraje de Continental Gold”.

Según el funcionario, se hizo una convocatoria pública a la que acudieron más de 42 firmas para “hacer un proceso transparente” y se evaluaron 21 propuestas de las que él no participó.

Haddad comentó que a la firma estadounidense es a la que se le mide su capacidad y no a una firma nacional.

Para el subdirector, “han informado equivocadamente que hay una firma nacional que iba a ser contratada y no”, y agregó que, “lamentablemente, la Agencia no contrata firmas nacionales porque no tienen experiencia”.

“Lo que ocurre en este caso es que, históricamente, la Agencia ha pedido que siempre haya un abogado colombiano o, en este caso, una firma, de ahí aparece el nombre de Astrea. Esta empresa nunca ha sido contemplada para ser contratada por la Agencia”, explicó.

