Comunidades critican anunciado nombramiento del director de Asuntos Religiosos del MinInterior

En la página del Ministerio del Interior fue publicada la hoja de vida del rabino Richard Gamboa Ben-Eleazar, como requisito previo a su nombramiento como director de Asuntos Religiosos de esta cartera.

El anunciado está causando preocupación entre comunidades cristianas y judías, porque piensan que el nuevo funcionario no es garantía para el ejercicio de la libertad de cultos y la igualdad religiosa que establece la Constitución.

Gamboa Ben-Eleazar se presenta como rabino liberal antisionista, y es ahí donde empiezan las inconformidades.

En primer lugar, porque su título de rabino ha sido cuestionado. Habitualmente, un rabino debe acudir a una Yeshivá, que es un centro de estudios de la Torá y el Talmud, en el cual debe cumplir un estricto programa que dura entre 7 y 11 años, antes de recibir el título de rabino, que debe ser convalidado por uno de los rabinatos mayores.

En contraste, el certificado de ordenación de rabino del nuevo funcionario fue expedido por el “Esoteric Interfaith teological seminary”, Seminario Teológico Interreligioso Esotérico. Una entidad en Gainsville, Florida, que expide estos certificados a cambio de un pago de 150 dólares más los gastos de envío.

En pocas palabras, hay dudas sobre la legitimidad del título de rabino que exhibe el nuevo director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior.

Sin embargo, la preocupación principal es otra. Consiste en que el potencial nuevo funcionario, cuya misión es garantizar el ejercicio de la libertad de cultos con igualdad ante la ley, ha descalificado públicamente a judíos con mensajes como estos:

“Cuidado! Al nazismo israelí no se le combate atacándonos a los judíos. No confunda! Los sionistas no son judíos porque piensan, hablan y actúan contrario a la Ley Judía. Otra: sabía usted que el 65% de los israelíes son ATEOS? (Encuesta Gallup abril 2024)”.

Algunos líderes religiosos o comunitarios dicen que no puede ser director de Asuntos Religiosos quien descalifica a quienes ejercen una religión o incluso a los ateos, ya que las normas en Colombia amparan el derecho a la libertad de cultos, a optar por una religión o a no tener ninguna.

Para hablar de este tema conversamos en El Reporte Coronell con el pastor Héctor Pardo, quien ha sido presidente de la Confederación Interreligiosa Colombiana y es pastor general y fundador de la iglesia “Tabernáculo de la Fe”. También hablamos con el profesor Marcos Peckel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia.

“Sus creencias son válidas como cualquier otra, eso no lo descalificamos, pero la clave es el respeto a la libertad de credos y cultos, si una persona llega a este cargo descalificando a la comunidad judía eso hace que sintamos que no habrá garantías para ejercer nuestras creencias”, expresaron.

Desde su creación, la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior ha tenido la misión de resguardar la libertad religiosa y la igualdad ante la ley de todos los cultos tal como lo garantiza la Constitución.

Esta dependencia ha sido un factor de unidad interreligiosa, respeto a todas los credos y búsqueda de propósitos comunes.

