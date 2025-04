La comprometedora declaración de Pedro Castro ante la Corte sobre su negocio con Sneyder Pinilla

La W por medio de fuentes en la Sala de Instrucción conoció la declaración juramentada rendida por el exsenador Pedro Castro Espinosa el pasado 21 de enero, el prestamista de los famosos 4.000 millones con los que supuestamente Sneyder Pinilla sobornó a Andrés Calle e Iván Name.

A pesar de que Pedro Castro buscó justificar las circunstancias en las que se dio ese préstamo, y las motivaciones del mismo diciendo que solo buscó recibir unos intereses, sus explicaciones lo dejaron mal parado.

Inicialmente, porque le sostuvo a la Corte Suprema (la cual le tuvo que recordar varias veces que estaba bajo juramento) que le prestó $4.000 millones a Sneyder Pinilla, sin saber si este tenía el respaldo para responderle, sin saber cuánto eran sus ingresos, su sueldo en la UNGRD y mucho menos sin ni siquiera rastrear su patrimonio. Solo con un pagaré y porque Pinilla le pareció un tipo “soñador”, “metelón” y de “confianza” aún cuando lo conocía hace un año y dijo que no era su amigo (Sneyder dijo que sí lo eran), le entregó en efectivo esa cantidad de dinero.

Todo esto, mientras Pedro Castro para ese segundo semestre de 2023 estaba embargado por más de 13.000 millones de pesos de deuda con la Secretaría de Hacienda, no contaba con liquidez suficiente y lo que pidió prestado a un agricultor del Norte del Valle (asunto del que se detallará más adelante) para remodelar y vender un hotel, mas lo único que tenía y no tenía cuentas bancarias por el embargo, todo, se lo entregó a Pinilla. A pesar del panorama descrito anteriormente, prefirió prestarle a Pinilla, su “conocido”, la única plata con la que contaba, con una promesa de retorno en 3 meses.

Esto no causó mucha claridad en la Corte Suprema y al contrario, planteó serias dudas para el despacho sobre su veracidad, partiendo de que el excongresista se presentó como un experimentado hombre de negocios y habló de contar con estudios en el exterior.

“Un muchacho (Pinilla) metelón, soñador, comprometido. -Magistrado auxiliar-: Doctor Pedro si yo le digo a usted, usted está viendo que yo soy magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, tengo aspiraciones bien altas, una de mis aspiraciones es reemplazar a Gustavo Petro, présteme 4.000 millones de pesos ¿usted me los presta? responde Castro: ¡uy! no doctor, acabo de embarrarla”, se evidencia.

Es más, al ser indagado a fondo por las circunstancias del negocio, el propio exsenador Castro le dijo a la Corte que por ser un hombre “chapado” a la antigua hacía muchos negocios de palabra, pero, nunca había llegado a prestar 4.000 millones de pesos a alguien (porque dijo que no se dedica a prestar plata). Además, en el momento en el que se le preguntó por personas que pudieran testificar y corroborar sobre esos préstamos que hacía “de palabra”, respondió que serían alrededor de 10, pero todos a quienes les prestó bajo esa figura, llamativamente, ya fallecieron. Todo esto dejó más dudas que certezas, nuevamente.

El testimonio de Pedro Castro resultó tan inquietante para la audiencia, que aunque Sneyder Pinilla en declaración ante dicho tribunal en agosto del 2024 explicó que le mostró a Castro la resolución en la que la UNGRD recibió una adición presupuestal de 700.000 millones como “garantía” de que le iba a pagar los 4.000 millones, y que podría conseguirle una cita con Olmedo, el exsenador dijo que eso no es cierto, y que además “no le importó”.

Según Castro, solamente buscaba percibir unos intereses pero nunca contratos ni le llamaba la atención, según él, de tener contratación pública aunque sí interpretó que Pinilla le podría pagar 4.000 millones debido a esa adición presupuestal (aunque se supone que el funcionario cuenta es con su sueldo, no con la plata de la UNGRD).

Y si las circunstancias llamativas en las que sin ningún tipo de garantía o conocimiento de la situación financiera de Sneyder Pinilla, y negando que fuese por cuenta de los 700.000 millones que recibiría la entidad le prestó la plata, las explicaciones de Pedro Castro sobre los 2.800 millones que le pidió prestados a Hernando Ramírez del norte del Valle del Cauca, que terminaron en manos de Pinilla, un conocido apenas, resultaron preocupantes.

Lo anterior, porque según lo respondido por el excongresista y hombre de negocios, esa plata era para las obras del Hotel Augusta, y esos 2.800 millones de pesos en efectivo fueron trasladados por su cuñada Esperanza Barandica desde el Valle del Cauca hasta Bogotá en carro, guardada en una maleta, sin declarar esa suma de dinero a autoridad alguna, y sin avisarle a la conductora que ahí venía todo ese dinero “para no asustarla, no amargarla”.

“Primero, ella no sabía que estaba transportando 2.800 millones de pesos, yo le pido el favor que me traiga una maleta, y ella... la trae, ella no sabía del dinero. -pregunta abogado- ¿y qué hubiese pasado donde en una distancia tan larga hubiese sido objeto de una requisa? responde Castro: Bueno, eso no pasó”, esto respondió Pedro Castro al despacho del magistrado Farfán.

El procesado, quien había pasado de bajo perfil hasta su citación a la Corte, y de quien no se han conocido más noticias desde la Fiscalía, explicó las circunstancias en que le entregó el dinero por partes a Pinilla, sin nunca preguntarse por qué andaba tan “desesperado” porque le prestara la plata, sin saber para qué se iba a usar, y al mismo tiempo, a pesar de su precaria situación de liquidez, regalándole 30 millones de pesos más intereses.

Incluso, Pedro Castro aseguró que Sneyder Pinilla le pagó la totalidad de dicho préstamo en efectivo aunque señaló desconocer qué ocurrió con el pagaré que, afirma, se firmó.

Por lo anterior, se podría denotar que las circunstancias explicadas por Pedro Castro sobre dicho préstamo no resultan muy claras, y es labor importante de la administración de justicia revelar la realidad de qué fue lo que pasó con ese negocio, del que dentro de la misma diligencia se dijo que Sneyder Pinilla se abstuvo de hablar ante la Corte, porque se encontraba negociando con la Fiscalía y podría vincular hechos de “lavado de activos”.

W Radio se contactó con el abogado de Pinilla, Luis Gustavo Moreno, para conocer cómo avanza ese proceso de colaboración frente a ese sombrío préstamo (especialmente bajo qué promesa real ocurrió), y está a la espera de una respuesta.

Sin duda, la actitud contradictoria evidenciada por Castro ante el interrogatorio de la Corte, mostraría que hay más cosas por esclarecer en torno al fondo de ese negocio, y sin dudas, la llave de ese proceso la tiene Sneyder Pinilla, quien se supone y se comprometió a contarle toda la verdad al país, por ende, tendrá que esclarecer qué fue lo que pasó.

Cabe decir que, a pesar de todo lo turbio que rodea este negocio, desde la Fiscalía General de la Nación confirmaron que casi tres meses después de la declaración de Pedro Castro en el ente investigador, todavía no hay abierta ni una indagación en su contra.

Escuche la noticia en La W:

Play/Pause La comprometedora declaración de Pedro Castro ante la Corte sobre su negocio con Sneyder Pinilla 03:58 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí