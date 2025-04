Paciente recibió triple trasplante de corazón, hígado y riñón en mismo procedimiento: la historia

Sergio Arias Cestoni es el protagonista de esta historia que tuvo lugar en el North Shore University Hospital en Long Island, Nueva York, en donde a este hombre le realizaron un trasplante triple de corazón, hígado y riñón. Recibió los tres órganos durante una operación que duró 14 horas.

Por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el mismo Sergio Arias Cestoni, quien dio detalles de todo lo vivido.

Arias explicó que “la operación fue el 8 de febrero y terminó el 9″.

“Me siento bien físicamente, no me siento completamente restablecido, pero en ese camino estamos”, dijo.

Así mismo, subrayó que está “agradecido con Dios por el milagro”, porque ”si ya conseguir dos órganos era difícil, tres parecía imposible. Debía organizar mi vida y terminar“.

Cabe recordar que los órganos fueron donados por una misma persona.

¿Por qué triple trasplante de corazón?

Arias contó toda la historia que desembocó en ese milagroso procedimiento médico.

“Soy diabético y el problema empezó con el corazón, traté de manejar la enfermedad a mi manera porque no seguía los consejos del médico, es más, yo pensaba que no tenía nada”, dijo.

Contó que fue a los 40 años cuando comenzó “a sentir los efectos en el cuerpo”.

“El corazón falló primero, comenzó a crecer, me diagnosticaron miocardiopatía y al lapso de un año fallaron los riñones. Estuve con diálisis y tratamientos para el corazón como por 5 años”, dijo.

Agregó: “A finales del año pasado fui a una prueba de rutina para el corazón y ya este estaba muy débil, no soportó la prueba, me dejaron ahí para el trasplante de corazón y riñón, y luego ahí mismo me dieron la noticia de que el hígado había empezado a fallar, me diganosticaron cirrosis irreversible”.

Sensaciones al momento de enterarse de que había un donante

Arias contó, finalmente, lo que sintió cuando le dieron la noticia de que había un donante.

“Fue una mezcla de emociones, no sabía si sentirme alegre o si sentirme triste porque alguien había fallecido, pero lo que más me hacía sentir era ansioso, no saber si podía aguantar la operación, poque no había seguridad de eso”, reveló.

Escuche la entrevista completa a continuación:

