Reportan a joven desaparecido en el barrio Rosales en Bogotá

Bogotá

En la mañana de este lunes 7 de abril a la altura de la circunvalar con calle 74, en el barrio Rosales, se reportó desaparecido a Emanuel Morales, un joven de 22 años de la Universidad de Los Andes.

Su novia, Sofía*, compartió ante los micrófonos de La W información para que puedan ayudar a encontrarlo. Según afirma, él salió a caminar con su morral hacia una peluquería.

Estaba vestido con un saco tipo hoodie, un buzo verde oscuro y pantalones color beige. Mide 1.76 metros, tiene el cabello color negro, ojos negros y tiene barba.

Según explicó la joven, el personal de la peluquería a la que se dirigía no lo vio llegar, por lo que se asume que no alcanzó a acercarse a su destino. También se le buscó en los lugares habituales que visita y no se halló rastro alguno de él.

Las personas quienes puedan saber su paradero, pueden comunicarse a la línea de La W marcando el número de teléfono 6017467111.

Escuche la entrevista completa aquí:

