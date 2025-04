Gobierno no ha querido conseguir plata: Mauricio Cárdenas por subsidios de energía de estratos bajos

Este martes, 8 de abril, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda del gobierno Santos, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre los temas energéticos y tarifarios tratados en el más reciente consejo de ministros, y además, sobre la posición del Gobierno Nacional con respecto a los aranceles impuestos por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“El Gobierno de Petro lleva tres años y actúa como si estuviera recién posesionado. Ha cambiado de ministros y a todos los pones contra la pared”, dijo Cárdenas en su primera intervención.

Así mismo, añadió que “en materia fiscal querer es poder. Cuando uno tiene una prioridad y la quiere sacar adelante, en un presupuesto de 500 billones de pesos, cómo así que no han encontrado los 3 billones de pesos de esos subsidios (tarifas de energía de los estratos bajos)”.

Y es que cabe recordar que, tras la denuncia de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS), señalando que el Gobierno incumplió los acuerdos a los que llegaron en febrero para el pago de los subsidios de energía de los estratos bajos, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró en el consejo de ministros de este lunes que está previsto para abril hacer un abono de 400.000 millones de pesos.

“El Gobierno no ha querido con seguir esa plata, y sigue dando la vuelta, y sigue buscando culpables y sigue yendo más atrás en la historia, pero el país no es tonto”, agregó el exfuncionario.

Aranceles de Donald Trump

Ahora, otro tema que Cárdenas tocó fue los aranceles de 10% que Trump le impuso a Colombia.

Al respecto, Cárdenas aseguró que “el discurso del presidente Petro de criticar a Trump y defender los intereses del Tren de Aragua, lo que hizo fue generar una ruptura. El Gobierno actual de Colombia no es bien visto en Washington, entonces no nos van a ayudar, tenemos es que asegurarnos que no nos empeore la situación”.

“El 10% lo podemos manejar, pero se necesita diplomacia, estar en una actitud constructiva y no de confrontación con Trump. L a estrategia debe ser prudencia y no provocar , en cualquier momento nos suben los aranceles por la actitud del presidente Petro”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

