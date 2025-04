Se desató polémica en Congreso durante homenaje a víctimas por presidencia de Jorge Tovar

En el marco de la conmemoración del Día de las Víctimas del Conflicto Armado, este 9 de abril, se presentó una dura polémica en la sesión del pleno del Congreso, dedicada a escuchar sus testimonios.

La discusión surgió luego de que el representante de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), Jorge Tovar, asumiera la Presidencia de la Cámara, ante la ausencia del presidente Jaime Raúl Salamanca.

Al respecto, la senadora Aida Avella, de la Unión Patriótica, cuestionó que Tovar presidiera la sesión y pidió que se designara a otra persona. Según dijo, porque Tovar es hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′, exjefe paramilitar condenado.

“No tiene presentación que, en este día, en el cual vamos a hacerle un homenaje a las víctimas, una persona que es hijo de un victimario nos presida”, dijo Avella.

De otro lado, la discusión se escaló cuando las congresistas Katherine Miranda (Alianza Verde) y María José Pizarro (Pacto Histórico) chocaron por el mismo tema, pues la congresista del Pacto Histórico también cuestionó la conformación de la mesa directiva para este miércoles.

Miranda defendió a Tovar con la siguiente intervención: “Si se juzga a una persona como Jorge Tovar por ser el hijo de, entonces tampoco tendría por qué estar acá sentada, señora María José Pizarro”, dijo.

Y Pizarro le respondió: “Mi problema no es con el señor Tovar, él tiene la legitimidad, nadie dice que no. Pero las formas son importantes. Yo hablo aquí como víctima del conflicto armado también, les guste o no les guste. A mi padre lo asesinaron después de haber firmado la paz y yo me paro aquí de manera digna”, dijo.

