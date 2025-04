Acusan a hermanos de estafa con millonario negocio de exportación de metales preciosos

Varias personas denuncian, aparentemente, haber sido estafadas por los hermanos Nicolás y Federico Luna Mallarino. Atraídos por el negocio de exportación de metales preciosos, principalmente oro, decidieron invertir y confiar en un negocio que parecía rentable y transparente.

Al principio funcionó, pero después de un tiempo dejó de llegarles el dinero e incluso los hermanos dejaron de responder. Las personas que hoy dicen ser víctimas, invirtieron entre 250 a 1.000 millones de pesos.

“Yo conocí a Federico y a Nicolas Luna por medio de mi expareja, ellos estudiaron con él. En el año 2022 aparecieron con un negocio muy atractivo de explotación de metales preciosos. En un principio invertí 65 millones de pesos y posteriormente en el año 2024, invertí un capital de 200 millones de pesos, de los cuales solo recibí 3 meses de rentabilidad y nunca volví a recibir nada más. Ellos empezaron a dar excusas que estaba en la clínica, que tenía un problema, que hubo un tornado (...) y nunca salieron con nada. Salían con reuniones de vez en cuando y después dejaron de aparecer”, señaló ante los micrófonos de La W una de las afectadas, Catalina Ospina.

“Nosotros nunca miramos antes si ellos tenían alguna demanda porque teníamos confianza. Eran amigos de mis hijos y las inversiones que habían hecho hasta el momento funcionaron perfectamente. Después de que se hace la inversión en el 2024, vimos los rendimientos, muy queridos ellos, se veía todo perfecto. Empieza a pasar el tiempo y en octubre empezaron a no pagar y de ahí para adelante, ni un peso. Ahí empezamos a solicitar la devolución del dinero porque en el contrato estaba (...) pero hasta la fecha nada”, dijo otras de las presuntas víctimas, Susana Hergett.

Dentro de las víctimas también se encuentra Maritza, quien señaló a los hermanos de ser embaucadores y de haberla dejado sin vivienda.

“A mí me robaron muchísimo dinero. Las demandas nunca prosperan, he ido a la Fiscalía y aquí no hay más que una estafa millonaria. Nicolás, usted se ha robado más de 15 mil millones de pesos y usted sabe quién soy yo. Usted me dejó sin vivienda, yo soy madre soltera de 3 hijos y a mí no me venga a decir que me devolvió un peso. Testifico donde sea, como sea. Hasta el día de hoy no hay justicia. A mí no me puede decir nada, soy una mujer absolutamente decente y jamás le he hecho una amenaza”.

¿Qué dice Nicolás Luna Mallarino?

En los micrófonos de La W respondió ante estas acusaciones, Nicolas Luna Mallarino, uno de los hermanos denunciados por estafa.

“Mi empresa, que se llama Oasis Group, reconoce una deuda de 600 millones de pesos. Ha venido pagando a sus inversionistas, este año se han devuelto grandes capitales (...) les dije que se les va a responder y estamos en eso (...) Estamos preocupados también porque empezaron a mandarnos fotos de mi mamá, de mi hermana con mensajes amenazantes y también al Instagram de mi mujer, diciéndome que teníamos que pagar. Mi seguridad empieza a correr riesgo”.

Y es que son varias empresas las que están a nombre de estos dos hermanos: NLM ASSOCIATED INVESTMENTS S.A.S, United Enterprises S.A.S, Oasis Grand Group S.A.S, Global Acme S.A.S e Industrias Químicas Acme S.A.S.

Luna Mallarino, dijo que “Global fue una empresa que se creó y está totalmente muerta, no tiene nada, Oasis es de la que hemos estado hablando, United es de mi hermano y yo fui consultor ahí y NLM, es una empresa que se creó en el año 2016 que era de esmeraldas con otro socio que se llama Juan David Rodriguez Pinzon, los dos éramos socios y esta compañía, tiene una demanda en curso y eso está en proceso”.

W Radio se trató de comunicar con Federico Luna, pero hasta el momento de esta publicación no ha recibido respuesta. Dice Nicolás, que atraviesa por un proceso difícil y que se comunicara con este medio.

