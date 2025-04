Ciudadanos colombianos denuncian fallas en el portal web del Consulado en Miami para agendar citas

Este viernes, 11 de abril, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, varios ciudadanos colombianos denunciaron dificultades para acceder a citas virtuales y para atención presencial en el consulado de Colombia en Miami.

Y es que autoridades policiales de la zona le explicaron a La W que en ese momento el consulado no podía a tender a las personas que se encontraban haciendo fila allí, si no tenían cita previa.

Sin embargo, los ciudadanos colombianos expresaron que la plataforma web del consulado, a algunos, no los deja agendar.

“ No nos quieren atender porque dicen que solo con cita. Sacaron eso desde el 7 de abril, no avisan y desde el computador tratamos de entrar, pero no nos deja”, dijo una ciudadana.

Otro connacional dijo que intentó agendar la cita de manera online, pero “no deja, se cae. Lo he intentado en varias ocasiones y no deja”.

Según conoció este medio, el consulado está dando 180 citas al día, y lo que podría estar pasando es que las solicitudes sobrepasan ese tope.

“La cita la estoy intentando hacer hace 3 o 4 días, uno entra y rápido cierran la página, supuestamente dan un número, pero no sale nada, dice que no se puede hacer el trámite”, dijo una ciudadana identificada como Yolanda.

Finalmente, otra ciudadana llamada Yazmín mencionó: “Intenté hacer la cita hace dos días y nada, la página me dice que no puedo aplicar. Vine a ver si puedo coger un turno, pero ahora dicen que no podemos”.

¿Qué dice la Cancillería?

Mauricio Jaramillo, vicecanciller, explicó en La W: “tienen que ver con que estamos cortos de persona”.

“Necesitamos más personal en nuestras embajadas”, agregó.

El cónsul de Colombia en Miami respondió

Óscar Fernando Marmolejo Roldán, cónsul central de Colombia en Miami, se pronunció en La W ante las denuncias y explicó la coyuntura.

“Iniciamos con la plataforma el lunes, 7 de abril. Esta misma es una plataforma robusta, en ningún momento se ha caído y permite agendar la cita de nuestros connacionales sin ningún problema ”, dijo el cónsul Marmolejo.

Agregó: “Hemos ido a varios medios de comunicación para hacerle pedagogía a los connacionales sobre, sí o sí, el agendamiento por citas”.

Y es que, según explicó Marmolejo, “la novedad también causa una tención en el sentido de que hasta el viernes pasado teníamos una fila inmensa en inmediaciones del consulado”.

“Debemos aumentar más la pedagogía en el sentido de que agenden las citas vía portal, que está disponible. Estamos atendiendo el mismo número de trámites que atendíamos con la fila, o sea que se está dando una cobertura igual”, comentó.

El diplomático enfatizó en que están “abiertos a escuchar para ser mejores en la atención a nuestros compatriotas”.

Explicó, por otro lado, que las citas se piden de un día para otro, es decir: “de hoy (viernes) para el lunes, la plataforma abre a las 10:00 de la mañana. Del lunes para el martes, abre el lunes a las 10:00 de la mañana, y así sucesivamente”.

Finalmente, mencionó que dentro del consulado también se está haciendo pedagogía.

Esto dijo el cónsul Marmolejo:

Escuche los testimonios aquí:

