Cónsul de Colombia en Miami responde sobre fallas al agendar citas: “la plataforma no se ha caído”

En diálogo con La W, el cónsul de Colombia en Miami, Óscar Marmolejo, respondió a las denuncias que han hecho varios ciudadanos colombianos en La W acerca de las dificultades para acceder a citas virtuales y atención presencial.

Autoridades policiales de la zona le han explicado a La W que, en ese momento, el consulado no podía atender a las personas que se encontraban haciendo fila allí si no tenían cita previa. Sin embargo, los colombianos expresaron que la plataforma web del consulado no los permitía agendar virtualmente.

Según el cónsul Marmolejo, la plataforma, que fue puesta en funcionamiento el pasado 7 de abril, “es robusta” y “en ningún momento se ha caído, pues permite agendar la cita de nuestros connacionales sin ningún problema”.

También aseguró que, en esta primera semana de funcionamiento, funcionarios de la sede diplomática han acudido a varios medios de comunicación para hacer pedagogía a los connacionales sobre el agendamiento virtual de las citas.

“Hasta el viernes pasado teníamos una fila inmensa en inmediaciones del consulado (…) debemos aumentar más la pedagogía para que agenden las citas vía portal, que está disponible. Estamos atendiendo el mismo número de trámites que hacíamos con la fila, se está dando una cobertura igual”, indicó.

Además, el cónsul insistió en que están dispuestos a “escuchar para ser mejores en la atención a nuestros compatriotas”.

También explicó que las citas se piden de un día para otro: “Por ejemplo: de hoy (viernes) para el lunes, la plataforma abre a las 10:00 de la mañana. Del lunes para el martes, abre el lunes a las 10:00 de la mañana y así sucesivamente”.

