“Veo a una familia destrozada que nunca había estado expuesta”: MinSalud sobre críticas a su esposa

En medio de un clima de controversia y acusaciones, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló abiertamente sobre el proyecto de los buques hospitalarios destinados a las comunidades del Amazonas.

En entrevista con La W, Jaramillo se refirió a las denuncias que han surgido en torno a la participación de su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, en el proceso, y explicó las medidas tomadas por su despacho para garantizar la transparencia.

El proyecto de los buques hospitalarios

El ministro comenzó defendiendo la importancia de los tres buques hospitalarios en construcción: uno para el Pacífico, otro para el Amazonas y Putumayo, y un tercero para la región de la Orinoquía. Según Jaramillo, el proyecto comenzó en abril de 2023 y está destinado a brindar atención médica especializada en zonas rurales y apartadas del país, donde el acceso a servicios de salud es limitado.

“Este proyecto tiene como objetivo proporcionar atención de segundo nivel, que incluye pediatría, ginecología, cirugía, psiquiatría y equipos médicos de avanzada, como rayos X. Los buques empezarán a operar entre julio y diciembre de 2025”, explicó el ministro.

Detrimento patrimonial

Una de las principales controversias que surgió recientemente fue la denuncia de un posible detrimento patrimonial en la construcción y gestión de los buques. Jaramillo señaló que la situación es delicada y que ya se había solicitado la intervención de la Contraloría. “Nosotros consideramos que hay un detrimento porque los precios han aumentado, y podemos demostrar que no se ha cumplido con los plazos establecidos”, comentó.

El ministro subrayó que el proceso no ha sido fácil y que, a pesar de los esfuerzos, hubo demoras que han afectado el avance del proyecto. “Este proyecto comenzó en 2023, y aunque fue aprobado con un presupuesto adicional en agosto de 2024, hemos tenido dificultades con la armada que no ha sostenido los precios de los contratos”, indicó Jaramillo.

Acusaciones sobre la intervención de Beatriz Gómez Consuegra

En cuanto a las acusaciones de que su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, intervino indebidamente en la firma de contratos, Jaramillo fue enfático en defenderla. “Si hubiera habido una persona diferente en la Superintendencia, tal vez no estaríamos en este escenario”, afirmó. Además, destacó que la intervención de su esposa en el proceso fue dentro del marco de la ley y que ella no tiene la facultad para tomar decisiones en los contratos administrativos.

Al respecto de las denuncias de presiones a funcionarios para firmar el contrato del buque hospital del Amazonas, Jaramillo aseguró que todo el proceso fue revisado y que él mismo había solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación. “Estoy dispuesto a que todo sea investigado. A mí no me temblará la mano para que se aclare cualquier irregularidad, pero no podemos permitir que nos acusen sin pruebas”, insistió el ministro.

“Siempre he actuado con transparencia. Los dineros del Estado son sagrados para mí. Cualquier acto que se haya hecho en este Gobierno está dentro de la ley y ha sido supervisado por las entidades correspondientes”, señaló el ministro.

Jaramillo también insistió en que, a pesar de las tensiones y las especulaciones, su gobierno sigue comprometido con mejorar el acceso a la salud en las regiones más necesitadas, y que cualquier intento de vincularlo a actos de corrupción o abuso de poder solo busca deslegitimar su trabajo.

El ministro finalizó la entrevista reiterando su disposición a colaborar con las autoridades en todas las investigaciones que se están llevando a cabo, tanto sobre los buques hospitalarios como sobre las acusaciones en torno a su esposa. “No tengo nada que esconder. Lo único que quiero es que se esclarezca todo, que se investigue a fondo”, concluyó Jaramillo.

