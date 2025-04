Al Oído: Emilio Tapia, lejos de ser un “astuto contratista”, es figura de la corrupción VIP

No me toquen ese dicho de nuevo. Emilio Tapia es todo lo que el país no debe premiar.

No deja de sorprender nuestra cultura y justicia. Colombia es un país en el que, cuando los corruptos salen a casa por cárcel, les hacen fiesta en el mismo pueblo que han saqueado.

Si alguien tiene suerte en la vida es Emilio Tapia, el mismo cerebro del Carrusel de la Contratación y quien había sido condenado por caso de Centros Poblados, pues ahora tiene una orden de libertad.

A nuestra cultura le ha hecho daño que se crea que quien roba es “avispado”, que el corrupto de ‘cuello blanco’ siga siendo respetado e invitado a grandes fiestas en clubes y que no exista la sanción social. En Colombia, eso de que ser pilo, paga, es una ilusión: lo que parece que realmente pagará es ser pillo y corrupto, pues si existiera un manual de cómo hacer trampa y llenarse los bolsillos, seguro Tapia podría escribirlo.

Somos ese país en el que a quien roba un caldo de gallina le dan 10 años de cárcel y a los que nos desfalcan solamente les toca estar presos unos años. Además, tienen privilegios en las cárceles con visitas de no creer, alimentando esa cultura traqueta que no se inventan los escritores en las novelas, sino que es parte de nuestra realidad: van a verlos reinas, congresistas, cantantes y empresarios.

Ser honesto es demorarse en lograr todo. Qué interesante ser es Emilio Tapia: entrega cualquier peso y pretende que le agradezcamos por hacerlo mientras nos ordeñó un montón.

¿Cuándo cambiará todo? Cuando dejemos de creer que esos ladrones de ‘cuello blanco’ son respetados, cuando hagamos un plantón como un país digno y nos opongamos a esas decisiones acomodadas: ese día cambiará algo.

Será el día en que los cantantes de nuestro folclor dejen de enviarle saludos a estos personajes disfrazados en prendas costosas, posando de personas a quienes toca rendirles pleitesía y que cada prenda que usan habla más de su estilo lobo y burdo.

Tapia es copa en jugaditas, primer puesto en trampa y el rey de reyes del torcido. De no creer.

¿Por qué Emilio Tapia es famoso? Por todo lo que nuestra culturista debe olvidar, pero que seguirá pasando mientras sigan en medio de whiskeys nocturnos manejando el poder y riéndose de nosotros.

Mientras todo el mundo mira hacia otro lado, él sigue como si nada. Es más, ni pena siente.

¿Cuándo vamos a hablar de los consentidos de las cárceles? No tiene explicación que Emilio Tapia esté libre.

