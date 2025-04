Denuncian nueva ola de desplazamientos masivos de familias campesinas del Catatumbo

Catatumbo

Cumplidos los primeros tres meses de la crisis en el Catatumbo, las autoridades comienzan a reportar una segunda ola de desplazamiento masivo de familias campesinas que están llegando a los cascos urbanos.

Los últimos días, más de 300 personas han llegado a Ocaña y Ábrego, huyendo de la confrontaciones armadas que se están adelantando en zona rural.

“94 núcleos familiares, 303 personas llegaron en las últimas horas que fueron atendidas por parte de la entidad territorial del municipio de Ocaña. Ellos vienen de la zona rural, de veredas como Mariquina, El Pino, La Pacha y otras del municipio de Ábrego como Bellavista. Ellos huyen porque temen por su vida, temen quedar en medio de las confrontaciones entre la fuerza pública y organizaciones armadas al margen de la ley, específicamente ELN”, dijo Freddy Arengas, secretario de Gobierno de Ocaña.

Recalcó que el conflicto armado en el Catatumbo, pasados tres meses, no ha terminado, “a Ocaña han llegado más de 13 mil personas desplazadas, hoy tenemos en alojamiento más de 200 personas”.

Añadió que los gobierno municipales no cuentan ya con recursos para atender a las familias desplazadas que están llegando a sus cascos urbanos. “Ocaña excedió la capacidad, en términos financieros, desde los primeros días cuando se presenta la emergencia humanitaria, por eso recurrimos a la Ley de Víctimas, entonces, hoy estamos atendiendo con lo tenemos, pero repito, la emergencia no ha terminado y por eso recurrimos también a la solicitud de ayudas y apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales”.

Al municipio de Ábrego, en las últimas horas, han llegado más de 100 personas huyendo de la guerra que se libra en sus territorios.

