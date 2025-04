Puentes fantasma en Risaralda: Giraldo y Carrillo se enfrentan por contratos de la UNGRD

Apropósito de la nueva denuncia por presunta corrupción en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para la construcción de puentes en Risaralda, se presentó un duro enfrentamiento entre la denunciante, la representante a la Cámara, Carolina Giraldo (Alianza Verde), y el director de esa entidad, Carlos Carrillo, en los micrófonos de La W.

Ambos debatieron por los dos contratos por más de $10.000 millones para la construcción de los 14 puentes, que, si bien fueron firmados en 2023 durante la administración de Olmedo López, al día de hoy no hay muchas luces sobre su ejecución y cuándo se vayan a entregar esos proyectos.

“Hoy los puentes no existen. Los contratos están firmados desde noviembre y diciembre de 2023, pero no hay un solo puente terminado”, denunció Giraldo. Uno de los contratos fue para dos puentes en Pueblo Rico por cerca de $2.000 millones, y el otro para 12 puentes en Mistrató por casi $8.000 millones.

Son varias las presuntas irregularidades. Giraldo sostiene que la adjudicación fue vía contratación directa con la figura de “urgencia manifiesta” por una supuesta emergencia invernal. “Se aprovechó de la figura de la contratación directa para no recurrir a la licitación pública”, advirtió, y añadió que su investigación sobre las irregularidades ha sido compleja por la falta de información pública: “Incluso me tocó recurrir a tutelas para que me entregaran los documentos”.

Ahora, otra de las presuntas irregularidades tiene que ver con el posible sobrecosto en el valor del concreto. Mientras la Gobernación de Risaralda fijó el metro cúbico en $500.000, Giraldo señaló que en estos contratos se pagó a $1′100.000, es decir, un aumento del 126%.

Carrillo respondió: “Esto era un nido de corrupción”

“En la administración de Olmedo López eran unos chambones (...)Yo asumí esto sin empalme, con Olmedo huyendo de la justicia”, dijo, y cuestionó la denuncia de Giraldo, pues aseguró que los puentes de Pueblo Rico “están para entregar”.

Carrillo también defendió el supuesto sobrecosto en el concreto, explicando que el precio incluye otros ítems: “Ahí está incluida la mano de obra, las varillas (...) no es solo cemento”. Ese punto, lo desmintió la representante al aire.

Y Giraldo insistió en que si la información estuviera en SECOP, como exige la ley, no habría tenido que tutelar: “Me tocó insistir hasta por la vía judicial para obtener los documentos”.

Carrillo, por su parte, aseguró que está “limpiando la casa” tras recibir una entidad con prácticas irregulares y aseguró que todos los contratos enredados están en revisión: “Muchos contratos estaban firmados a mano, en papel, para que no quedara rastro”.

